CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum heyetinden çekilen Hasan Babacan'dan ilk açıklama

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne Gürsel Tekin başkanlığında kayyum olarak atanan heyette bulunan Hasan Babacan verilen görevden çekildiğini açıkladı:

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Kamuoyuna ve Partililerimize,

2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim atanmıştır.

Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır.

''BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE ATLATILMALI''

Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum.

Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.''

ÖZGÜR ÇEL İK, HASAN BABACAN İLE G ÖRÜ ŞT Ü

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı geçici kurul üyesi Hasan Babacan ile görüştü.