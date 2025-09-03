CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınmasını hukukçular değerlendirdi: 'İptal kararının saçlarını örüyorlar'

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi; 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin 14 Ağustos’ta açılan “mutlak butlan” davasında ara kararını dün açıkladı.

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA ‘KAYYUM’ ATANDI

Mahkeme ara kararında dava konusu kongrede seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile üst kurultay delegelerini tedbiren görevden uzaklaştırdı. Eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin’i kayyum olarak atadı. Mahkeme bununla birlikte CHP Merkez Yönetim Kurulu’nca 14 Temmuz’da açıklanan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimi kapsamında yalnızca İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarını da durdurma kararı aldı.

‘DAVA ANKARA’DA AÇILMALIYDI’

Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan; İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Aktan; mahkemenin kararlarına yönelik; “CHP’nin olağan kongre süreci başlamıştır. Hiçbir mahkeme kongreyi durdurmaz. Açılan davanın sonucunda verilebilecek bir karar; ara tedbir kararı olarak verilemez. Diğer taraftan bu davanın muhatabı İstanbul İl Başkanlığı değil, CHP Genel Merkezi’dir. Mahkemenin bu nedenle İstanbul’da değil, Ankara’da açılması lazımdı. Mahkemenin bu davada görevsizlik kararı vermeliydi” dedi.

GÜRSEL TEKİN’E ÇAĞRI

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’e de seslenen Aktan; “Sayın Tekin’i tanırım. Etik olarak kayyımı kabul etmemesinin daha yerinde olacağını düşünüyorum” dedi. Mahkemenin ara kararıyla Seçim Yasası’na da aykırı davrandığını belirten Aktan; “Bu kararla il-ilçe seçim ve yüksek seçim kararlarının yerel mahkeme konusu anlamına geliyor. Bu durum Seçim Kanunu’na aykırı” ifadelerini kullandı.

‘İPTAL KARARININ SAÇLARINI ÖRÜYORLAR’

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Süleyman Bülbül de “İl başkanlığının taraf heyeti yok. Taraf heyeti genel merkezdir. Mahkeme bu yönden yetkisizdir” dedi. Mahkemenin “üst kurultay delegelerine” yönelik kararına da değinen Bülbül; “Buradan ağları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki CHP Olağan ve Olağanüstü kurultaylarına yönelik süren davaya uzatacaklar. Bu kararla iptal kararının saçlarını örüyorlar” değerlendirmesinde bulundu.