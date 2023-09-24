CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki toplantıya 25’i aşkın ilçe başkanı katıldı: Çelik adaylığını açıkladı
CHP İstanbul İl Başkanlığı için ilk aday ortaya çıktı. “Değişim grubunun” desteğini aldığı belirtilen Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik adaylığını açıkladı. Parti içi demokrasiyi yaşatacaklarını söyleyen Çelik, “CHP’yi zayıflatmaya çalışanların asıl tartışması gereken lider sultasıyla yönetilen partilerdir” dedi.
CHP’de İstanbul il kongresine günler kala değişimcilerin adayı olarak ön plana çıkan Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik CHP istanbul İl Başkanlığı önünde resmen adaylığını duyurdu.
Çelik’in açıklamasını 25’i aşkın ilçe başkanının yanı sıra; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, birçok milletvekili de takip etti. Fatih ilçe başkanlığı imzasıyla açılan “Kayyumlar ve kayyum atayanlar gidecek biz kalacağız. Özgür siyaset için Özgür Çelik” dövizi dikkat çekti.
Konuşmasına 68 kuşağı öğrenci hareketi liderlerinden Taylan Özgür’ü katledilişinin yıl dönümünde anarak başlayan Çelik, “Televizyonlarda CHP’yi zayıflatmaya çalışanlar şunu iyi bilmelidir: Asıl tartışılması gereken, lider sultasıyla yönetilen partilerdir, hem ülke yönetiminde hem de parti yönetiminde ‘tek kişi’ tarafından alınan kararlardır” dedi.
Genel seçimlerin kaybedilmesine dikkat çeken Çelik, “Halkımızın hayal kırıklığını giderecek, yeniden iktidar yolculuğunu sil baştan başlatacak enerjimiz var” dedi.
Özgür Çelik, adaylığını ise şu ifadelerle duyurdu: “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte yakacağımız Aydınlanma meşalesine destek olmak için CHP İstanbul il başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. Geziye özgürlük diyenlerin adayıyım! Berkin’imize, Ali İsmail Korkmaz’a adalet isteyenlerin adayıyım! Tutuklu gazetecilere, siyasilere özgürlük diyenlerin adayıyım! Doğa ve çevre katliamlarına dur diyenlerin adayıyım! Baskıcı otoriter iktidardan bunalmış, yeni, özgür ve demokratik bir hayat isteyen kesimlerin adayıyım!”
Çelik’in açıklamasında, “Büyükşehir belediye başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım” sözleri dikkat çekti.
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