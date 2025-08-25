CHP İstanbul İl Kongresi davasında kritik gelişme: Ön duruşma tarihi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in seçildiği 8 Ekim 2023 tarihli kongreye yönelik açılan davada, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tensip zaptı düzenledi.

Mahkeme, CHP’ye savunma için iki hafta süre verirken, İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazarak kongreye dair tüm belgelerin gönderilmesini talep etti. Ön inceleme duruşması 21 Eylül 2025’te yapılacak.

Dava süreci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kongreye ilişkin başlattığı soruşturma ile paralel ilerliyor. Savcılık, seçimde hile yapıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet edildiği iddiaları üzerine inceleme yürütüyor.

KURULTAYIN İPTALİ İSTENDİ

14 Ağustos 2025’te mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 8 Ekim 2023 kongresinin hukuka aykırı şekilde yapıldığı öne sürüldü. Başvuruda, kongrede alınan kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı ve yönetim kurullarının görevden alınması, önceki yönetimin veya geçici bir kurulun görevlendirilmesi talep edildi.

Esas yönünden ise, kongrede alınan tüm kararların yok hükmünde sayılması ve iptali, ayrıca 39. Olağan Kurultay sürecinin de takvimiyle birlikte iptal edilmesi istendi.

8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezinde yapılan seçimleri Özgür Çelik 342 oyla kazanmıştı. Rakibi Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

İLK DURUŞMA 21 EYLÜL'DE

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, başvurunun ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tensip zaptı düzenlendi. Mahkeme, davalıya iki haftalık cevap süresi verdi.

Mahkeme ayrıca İstanbul İl Seçim Kurulu ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na müzekkere yazılarak 8 Ekim 2023 tarihli CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne dair tüm belgelerin gönderilmesini istedi. Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025’te yapılmasına karar verildi.