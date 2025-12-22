CHP İstanbul örgütü sahaya indi: 'Gerçekleri anlatacağız'

CHP İstanbul örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasına yönelik sürecin ve partinin gelecek vizyonunun ele alınacağı yeni bir saha çalışması başlattı. "Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var" adıyla başlayan kampanya kapsamında, bugün İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bakırköy Özgürlük Meydanı'da düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

Sözlerine “Bu söz sadece bir çağrı değil, onurlu yurttaşlara karşı sorumluluğumuzdur. Milletimizin gerçekleri bilmeye hakkı var” diye başlayan Çelik, normal koşullarda geçtiğimiz hafta başlatılması planlanan çalışmanın, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle ertelendiğini belirterek Durbay’ı ve Ferdi Zeyrek’i andı.

Yeni saha çalışmasıyla İBB ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonların “gerçek amaçlarını” yurttaşlara anlatacaklarını söyleyen Çelik, iddianamelerde kanıtlar yerine nelerin yer aldığını kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti. Çelik, aynı zamanda partinin hazırladığı yeni programın da saha çalışmaları kapsamında anlatılacağını belirtti.

"KAPI KAPI DOLAŞARAK ANLATACAĞIZ"

“Gerçekleri bilmeye hakkınız var” temasıyla siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına, sendikalardan muhtarlara kadar geniş bir kesimi ziyaret edeceklerini aktaran Çelik, “Meydanlarda, sokaklarda, pazarlarda olacağız. Kapı kapı dolaşarak gerçekleri anlatacağız” dedi.

Türkiye’nin çoklu bir kriz ortamında olduğunu belirten Çelik, demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin tahrip edildiğini, ekonomik krizin derinleştiğini ve hayat pahalılığının sosyal bir krize dönüştüğünü dile getirdi: “Bu kara düzeni düzeltmeye değil, kökünden değiştirmeye geliyoruz” diyen Çelik, 2025 parti programıyla “güçlü yurttaşlık, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye.”

DÖRT TEMEL BAŞLIK

Programın dört temel başlık üzerine kurulduğunu belirten Çelik, demokratik hukuk devletinin yeniden inşa edileceğini, adil ve üretime dayalı bir ekonomi kurulacağını, sosyal devletin güçlendirileceğini ve dış politikada barışçı bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti.

İddianamelerde somut delil bulunmadığını savunan Çelik, “ ‘Duydum’, ‘olabilir’ gibi ifadeler binlerce kez yer alıyor. Belediye hizmetleri kriminalize ediliyor” dedi. Davaların siyasi gerekçelerle geciktirildiğini öne süren Çelik, tutuksuz yargılama çağrısı yaptı ve bir kez daha duruşmaların TRT’den canlı yayınlanmasını istedi.

Çelik açıklamasını “Bu ülke karanlığa mahkûm değildir. Haklı olan mutlaka kazanır. Bu mücadele yarım kalmayacak. Türkiye mutlaka kazanacak” sözleriyle noktaladı.