CHP İzmir’den 'Kooperatif Davası' açıklaması: 'Tutuklama kararlarının hukukla izahı yok'

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı adına kooperatif davası sürecini takip eden İl Başkan Vekili Avukat Murat Aydın, verilen kararların hukukla izah edilemeyeceğini belirterek, “Söz konusu tutuklama kararlarının hukuk zemininde izahı yoktur. Bu nedenle kararın verilmesi sürecinin geri planını kamuoyuyla paylaşmak daha doğru olacaktır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm sürecinde kooperatif modelini hayata geçirdiğini hatırlatan Aydın, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tıkanan kentsel dönüşüme çözüm bulmak amacıyla İzmir Ticaret Odası Kentsel Dönüşüm Komisyonu’nun önerilerini de dikkate alarak kentsel dönüşümün kooperatifler eliyle yapılması modelini uygulamaya koymuştur. Bu model siyasi saiklerle defalarca tartışmaya açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu tartışmaların ardından adli soruşturma başlatıldığını söyleyen Aydın, “Suç konusu olmayacak eylemler ileri sürülerek yürütülen soruşturmada 11 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir. 11’i tutuklu toplam 65 sanık hakkında açılan davada, sanıkların İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON A.Ş.’yi dolandırdığı iddia edilmiştir. Ancak iddianamede sanıkların kendilerine herhangi bir menfaat temin etmedikleri açıkça belirtilmiştir” diye konuştu.

Davaya bakan mahkeme heyetinin üç kez değiştirildiğini belirten Aydın, “Tüm baskılara rağmen görülen davada iddiaların içinin boş, tutarsız ve hukuk dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkeme üç duruşmada 11 tutuklu sanığın 9’u hakkında tahliye kararı vermiştir. O dönem CHP İzmir İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu da bu kapsamda tahliye edilmiştir” dedi.

Yargılama sürecinde adli kontrol tedbirlerinin kaldırıldığını aktaran Aydın, “Mahkeme, 9 Aralık 2025 tarihli duruşmasında tüm sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerini kaldırmış ve davanın dördüncü duruşmasını 5 Ocak 2026 tarihine bırakmıştır” ifadelerini kullandı.

5 Ocak’ta yapılacak duruşmada Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın da tahliye olacağının anlaşıldığını dile getiren Aydın, “Bu gelişme üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bu kez zimmet soruşturmasını harekete geçirmiştir. Yargılamanın tarafı konumundaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden yasaya açıkça aykırı şekilde rapor alınmış, ayrıca şikâyetçiler tarafından sunulan uzman görüşleri dosyaya eklenmiştir” dedi.

Aydın, “29 Aralık 2025 tarihinde bu raporlara dayalı olarak aralarında Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiştir” diye konuştu.

Verilen kararın amacının açık olduğunu savunan Aydın, “Bu tutuklama kararı, kooperatif davasından tahliye edilen Şenol Aslanoğlu’nun yeniden tutuklanması ve halen tutuklu bulunan Tunç Soyer ile Heval Savaş Kaya’nın tahliye edilmemesini sağlamak için verilmiştir” dedi.

Kararın hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Aydın, “Bu kararı hukuken irdelemenin imkânı yoktur. Kararın hukuka aykırı olduğunu kararı verenler de talep edenler de bilmektedir. Hukukla bağını koparmış, siyasi saiklerle yürütülen bu süreci hukuk zemininde tartışmak hukuk bilimine aykırıdır” ifadelerini kullandı.