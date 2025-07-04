CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Gökçek dedikodu yapıyor!'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “kentsel dönüşüm projeleri” kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Aslanoğlu ifadesinde, görev yaptığı süreç boyunca şeffaf davrandığını ve tüm çağrılara gönüllü olarak gittiğini belirterek gözaltı uygulamasını eleştirdi.





AKP’li Osman Göçek’in bir TV kanalında iddiaları nedeniyle de ifade verdiğini hatırlatan Aslanoğlu, “Ben, İzmir Valisi, İzmir Emniyet Müdürü ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile aynı protokolde oturdum. Ne zaman senin ifadene ihtiyacımız var denilse zaten gelirim. Benim yerim, işim, mesleğim ve toplumdaki yerim bellidir. Ben zaten çağrılsam gelirdim. Gözaltına alınmamın doğru olmadığını düşünüyorum. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından açılan dava sonucunda beraat ettim. Beraat konusu ile ilgili yapılan itiraz sonucunda da beraat ettim ve bu karar kesinleşti. Türkiye Cumhuriyeti kanunları içerisinde karar verilmiş olan bir dava hakkında tekrar dava açılması söz konusu değildir” dedi.





“GÖKÇEK DEDİKODU YAPIYOR”





“Kooperatifin muhasebe kayıtları bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmiş ve denetim raporunda bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır” diye devam eden Aslanoğlu, “Dedikodu yapanların da çok iyi bildiği gibi denetim raporunda bir usulsüzlük tespit eden bir bağımsız denim kurumu zaten suç duyurusunda bulunur. Sürekli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün algı yaratma hevesiyle inşaatın seviyesinden bahsetmesi sadece cehalettir. Kaç para toplanarak inşaat yapıldığı asıl sorundur. Yani topladığınız paranın inşaatın bugünlere geldiği seviyenin karşılığı olup olmadığıdır. Bir yüklenicinin usulsüz ve haksız kazanç elde edilmesi için ya aptalca hakkediş dışında bir ödeme alması lazım ya da hakkedişinin usulsüz olması lazım. Bir hakkediş nasıl usulü ya birim fiyatı, piyasa koşullarına göre fahiş yüksek olmalı veya yapılan işin metrajı şişirilmelidir. Yani yapılmamış iş, yapılmış gibi gösterilmelidir. 3,5 yıldır bu işle ilgili suçlanıyorum. Bugüne kadar demiri piyasa fiyatının üstünde hesaplamışsınız, betona ve kalıbı piyasa fiyatının üstünde para vermişsiniz diyen yok, hakkedişleri inceleyen bir bilirkişi yok. Bilirkişi neyi incelediğini bile bilmiyor. Eğer bir hakkediş yolsuzluğu yoksa neyin zararından kimin zararından bahsediyoruz. Eğer hesapları incelemiyorsanız, siyaset yapıyorsunuz demektir. Sırf bu iş gündemde temcit pilavı gibi magazinci Osman GÖKÇEK televizyon ekranlarında konuşturulsun diye 3,5 yıldır dedikodusu yapılıyor” ifadelerini kullandı.





"GÖZALTINA ALINMAM HUKUKİ DEĞİL"





Aslanoğlu, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nin kuruluş süreci ve amacıyla ilgili de detaylı açıklamalarda bulundu. Kooperatifin İzmir’de yıllardır kangren haline gelen kentsel dönüşüm projelerine çözüm üretmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Aslanoğlu, “Bu yöntemi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON yetkilileri de makul ve uygulanabilir buldu” dedi.





Kooperatifin kuruluşunun ardından, İZBETON’la yapılan sözleşme çerçevesinde projeye başlandığını belirten Aslanoğlu, söz konusu protokolün usule ve yasalara uygun olduğunu savundu. Hakkındaki suçlamalara daha önce İzmir 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığını ve beraat ettiğini hatırlatan Aslanoğlu, “Aynı konuda tekrar ifade vermem hukuka aykırıdır” dedi.





İfade sırasında, kooperatifle çalıştığı tek şirketin City Construction olduğunu söyleyen Aslanoğlu, diğer şirketlerle doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ticari ilişkisinin olmadığını vurguladı. Kooperatif üyelerinin de dar gelirli vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, “Hiçbir üyemizin çok dairesi yok. Bu insanlar kendilerine yuva kurma çabasındaki yurttaşlardır” ifadelerini kullandı.





Adalet Mahallesi’nde yer alan ofis adresiyle ilgili iddialara da değinen Aslanoğlu, buranın kira maliyeti düşük olduğu için kooperatif merkezi olarak seçildiğini ve bu tercihin üyelerle ortak kararla alındığını söyledi.





Gözaltı sürecini eleştiren Aslanoğlu, “Ben CHP İzmir İl Başkanı olarak valilik, emniyet müdürlüğü ve başsavcılıkla protokolde oturan biriyim. Çağrılsaydım zaten gelirdim. Gözaltına alınmamın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.





“GEÇİKMESİNİN NEDENİ BAKANLIK” Örnekköy projesinin geçikmesi suçlamasına da Aslanoğlu, “Söylenen hatalı beton imalatı nedeniyle, kentsel dönüşüm daire başkanlığının işlem yaptığı kooperatif üçüncü etap Örnekköy projesidir. Benim başkanlığını yaptığım kooperatif kilometrelerce uzaktır. Hiç ilgimiz olmayan bir inşaat faaliyetinde sanki Örnekköy İş İnsanı kooperatifinin bir ilgisi varmış gibi, sanki hatalı bir işlem yapılmış gibi, kelime oyunlarıyla itibar zedelemesi yapmak alçaklıktır. Kaldı ki Çevre Şehircilik İL Müdürlüğü 3. Etapta hatalı imalat nedeniyle sadece 3. Etabı durdurmamış, keyfi ve siyasi bir karar ile alakasız olan 4. Etap şantiyesini de durdurmuştur. Yüklenicisi, tedarikçisi ve kaba inşaatçısı farklı olan bambaşka bir inşaatı durdurmak tamamen siyasidir. 45 gün inşaat faaliyeti durdurulmuştur. Bu kadar bir süre inşaatın durdurulmasından neticesinde yaklaşık 3 aylık bir kayıp söz konusudur. Çünkü giden bir kalıp ustasının tekrar temin edilmesi yaklaşık 3 ay sürmektedir. İnşaat durdurulduktan sonra bugün karşılaştığım suçlama inşaatın neden geciktiği ile ilgilidir. Zaten inşaatın gecikmesinin sebebi Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün mühürleme işleminden kaynaklanmaktadır” diye yanıt verdi. "BANA TEŞEKKÜR EDEREK VEDA ETTİLER" Suçlamalardan yargılanarak beraat ettiğinin altını çizen Aslanoğlu, “Sanıyorum 7. veya 8. kez aynı soru soruluyor. Ben de 8. Kez aynı cevabı vermek zorunda kalıyorum. İZBETON ve kooperatifler arasında yapılan sözleşmede bir suçumun olup olmadığı konusunda mahkemem görülmüştür. Mahkeme sonucunda suçsuz olduğum yönünde karar verilmiştir. İZBETON A.Ş. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki kendi iç hukukları ile benim Şenol ASLANOĞLU olarak bir ilgim ve alakam bulunmamaktadır. Gaziemir, Uzundere 3., Uzundere 4. ve Örnekköy 3. Etap işini yapan kooperatifleri ile benim bir ilgim ve alakam bulunmamaktadır. Bu kooperatiflerin yöneticisi değilim. Gecikmeler nedeniyle belediyenin hak sahiplerine ödediği kira tutarlarına ilişkin gecikme süresi, gecikmenin kimlerden kaynaklandığı, gecikmeye ilişkin bir kasıt, bilinçli bir taksir, bilerek kooperatife zarara uğratmak gibi hiçbir kavramdan bahsedilmemektedir. Eğer bir gecikme tespitinde bulunulacaksa ilk önce bilirkişi eliyle gecikmenin kimlerden kaynaklandığını tespit edilmelidir. Daha önce de belirttiğim gibi gecikmeden İzmir büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve İZBETON yetkili teknik personeli ve zamanında yapması gereken işi yapmayan, zamanında kazmayan, zamanında inşaat projelerini tamamlamayan İZBETON personeli, zamanında inşaat ruhsatını almayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm personelleri sorumludur. Gecikmenin müteahhitin yavaş iş ve işlemler yaptığına yönelik dosyada tek bir kanıt yoktur. Kaldı ki ben sadece bir kooperatifte, 7 Ocak 2022 ve Ocak 2023 arasında bir yıl kooperatif başkanı olarak görev yaptım. Benim sorumluluğum sadece görev yaptığım zamanda aldığım kararlara, attığım imzalar ile sınırlıdır. Bu bir yıl içinde bir gecikme olduğunu söyleyen ve ispatlayan da yoktur. Dolayısıyla bu işin hiçbir tarafından ben sorumlu değilim. Ayrıca kooperatif ortakları ben görevden ayrıldığım zaman, görev yaptığım bir yılı ibra etmişler, bana teşekkür eder veda etmişlerdir” ifadelerini kullandı. “HAKKIMDAKİ SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM” Uzundere 3. Etap kooperatif ile bir ilgisi olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini belirten Şenol Aslanoğlu, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, “Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Birincisi kooperatif başkanlığı yaptığım yerde, alt yüklenici olduğumuz dönemde, bizim de alt yüklenicimize iş vermek ihale değildir. Dolayısıyla ihaleye fesat karıştırma konusu ile ilgili suçlanamam. Gelelim Nitelikli Dolandırıcılık konusu ise, sahte kooperatif kurmuş, oraya üyeler kaydetmiş, insanlara ev yapmayı amaçlamadan üye yapmış olsam, ya da kaçmış olsam bu suçlamadan bahsedilebilir. Zaten tüm Türkiye’ nin bildiği vatandaşa konut yapmak amacında olmuş, gerçek üyelerden ve gerçek yöneticilerden oluşan bir kooperatif vardır. Ayrıca mühürlenene kadar inşaat da yapılmıştır. Ben bu kooperatifte sadece 1 yıl süre ile kooperatif başkanı olarak görev yaptım. Ben ayrıldıktan sonra da yeni yönetim tarafında ibra edildim. Ayrıca ben bıraktıktan sonra da inşaatlar devam etmiştir. Bütün belirttiğim hususlar doğrultusunda da ortada dolandırıcılık konusu yoktur. Ayrıca inşaatın gecikmesi de hukuk davalarının konusudur. Her bir vatandaş alacaklı olduğunu düşündüğü konularda hukuk davası açabilir. Hakkımda açılmış hiçbir hukuk davası yoktur. Tarafıma sorulan soruların hiçbirinde benim hakkedişlerim ile ilgili suçlama yoktur. Ben yargılanmaktan kaçmıyorum. Ben hukuk önünde her türlü ifade verip, kendimi savunurum. Tüm bu olaylarda ceza soruşturması yapılacak ve gözaltı süreci uygulanacak bir konu yoktur. Benim burada gözaltında kalmam da adaletli değildir” dedi ve ifadesini bitirdi.



