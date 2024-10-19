CHP İzmir İl Kadın Kolları “Kırık saçlar özgürlüğe yürüyor” eylemini sürdürüyor

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın, kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Kırık saçlar özgürlüğe yürüyor” eylemi devam ediyor. Selçuk’tan başlayan 11 günlük yürüyüş dün dördüncü gününde Gaziemir’de sürdü. Gaziemir’de düzenlenen yürüyüşe Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve yurttaşlar katıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Işık, “Bir kadının sesi kesildiğinde, bir çocuğun masumiyeti elinden alındığında hepimizin bir parçası eksiliyor. Seyirci kalmamalıyız. Kadın cinayetlerinin önüne geçmek için İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ve 6284 sayılı Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun etkin uygulanması için mücadelemizi büyütmeliyiz” dedi.

‘YOL ARKADAŞI’

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise “Mevcut iktidar kadın haklarını zayıflatmaya çalışsa da biz susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz! İzmir’in kadınları cinayetlerin suçlusunu tanır ve karşısında dimdik durur; biz erkekler de yol arkadaşları olarak yanlarındayız. Kadınlar susmaz, direniş büyür!” diye konuştu.