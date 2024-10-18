CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın “Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemi sürüyor

Yayınlanma: 18.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.10.2024 - 04:00

CHP İzmir İl Kadın Kolları’nın, kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekmek amacıyla başlattığı “Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor” eylemi sürüyor. Selçuk’tan başlayan 11 günlük yürüyüş, üçüncü gününde Menderes’te devam etti. Yürüyüş kapsamında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Bugün öldürülen, şiddet gören, toplum dışına itilen tüm kadın ve çocuklar için toplandık. Aile kurumunu temelden yıkan bu karanlık zihniyete karşı çıkmak için buradayız. Kaybedecek bir saniyemiz, kurban edecek bir insanımız daha yok” dedi.