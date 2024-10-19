CHP İzmir Milletvekili Kılıç, İzmir Selçuk'taki Atatürk evi hakkında soru önergesi verdi

Kılıç, Selçuk ilçesinde bulunan Atatürk evinin restore edilmemesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

CHP İzmir Milletvekili Kılıç, İzmir Selçuk'taki Atatürk evi hakkında soru önergesi verdi
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Ece İçmez
Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan Atatürk evinin restore edilmemesi hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Cumhuriyet gazetesinin haberini Meclis gündemine getiren Kılıç, “Atatürk evinin yıllardır atıl durumda olması ve çürümeye terk edilmesinin sebepleri nedir? Ata’mızın mirasına sahip çıkın. Yoksa tarih, sizin bu ihmalinizi asla affetmeyecek” dedi.


Etiketler: #Atatürk #evi #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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