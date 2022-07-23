CHP Kadın Kolları Balıkesir'de 'Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını' protesto edecek

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Edinilen bilgiye göre, yarın üyelerinin yoğun katılımıyla Balıkesir Kuvayi Milliye meydanında bulunacak olan CHP Kadın Kolları, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının iptali istemiyle açılan davaları reddetmesini protesto edecek.

Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanından gelecek kadınlar, miting meydanını mora boyayacak.

Kadınlar, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” yazılı bayraklarla sözleşmenin yeniden yürürlülüğe girmesini isteyecek.