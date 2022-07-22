Milli Gazete, İstanbul Sözleşmesi kararını 'zafer' ilan etti: 'Şimdi sıra 6284'te'
Danıştay 10. Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili kararının ardından Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete, "Şimdi sıra 6284’te... Millî Görüş’ün zaferi!" başlıklı bir yayınladı.
Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini reddetti. Karar ikiye karşı üç oyla alındı.
Alınan karar başta kadın örgütleri olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanırken dinci çevreler ise memnuniyetlerini ifade etti.
Saadet Partisi'ne yakın Milli Gazete'de de karar "Şimdi sıra 6284’te... Millî Görüş’ün zaferi!" başlıklı bir haberle kutlandı(!)
İstanbul Sözleşmesi'nin toplumun ahlaki yapısını tehdit ettiği iddia edilen haberde "İstanbul Sözleşmesi Millî Görüş hareketinin mücadelesi neticesinde 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile fesh edilmişti" denildi.
Haberde İstanbul Sözleşmesi'nin ardından ortadan kaldırılma sırasının 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a geldiği belirtildi.
"İstanbul Sözleşmesi zihniyetinden tamamen kurtulabilme adına söz konusu yasanın da bir an evvel kaldırılması gerekiyor" ifadeleriyle iktidara seslenilen haberde "İstanbul Sözleşmesi’nin uygulama kanunu olarak değerlendirilen 6284 sayılı kanunun kaldırılmadığı sürece İstanbul Sözleşmesi’nin görünüşte olmasa da gerçekte uygulamada olacağı düşünülüyor" yorumu yapıldı.
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