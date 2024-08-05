CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda başkanlığa Asu Kaya seçildi.

ANKA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:28
CHP Kadın Kolları Başkanı belli oldu
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CHP 15'inci Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla Ankara ATO Congresium'da yapıldı.

662 delegenin oy kullandığı seçimde Asu Kaya 477, Aylin Nazlıaka da 146 oy aldı. 10 oy geçersiz sayıldı.

Kurultay sırasında eğitimci Birsen Bayar, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilmişti.


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