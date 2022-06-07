CHP Kadın Kolları, İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da görülecek davada olacak
Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi için bugün kritik bir gün. CHP Kadın Kolları, 40’dan fazla ilden gelecek üyeleri ile Danıştay’da olacak.
CHP Kadın Kolları, Aylin Nazlıaka’nın başkanlığında 40’dan fazla ilden gelecek üyelerinin katılımıyla bugün İstanbul Sözleşmesi davası için Danıştay’da olacak.
Davaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Nazlıaka, “Biz kadınlar tek adamın kazanılmış haklarımızı bir gece yarısı kararnamesiyle elimizden almasına, yaşam hakkımıza göz dikmesine ve insan haklarını ihlal etmesine izin vermemeye kararlıyız. Kadına yönelik şiddet uygulayanları cesaretlendiren, cezasızlık politikasını ilke edinen bu anlayış bize ölümü reva görüyor. Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var: Kadınlar birden büyüktür. Biz kadınlar örgütlü mücadelemizle kazanılmış haklarımıza sahip çıkacağız. Bugün olduğu gibi 14 ve 23 Haziran’da da Danıştay’da olacağız” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Altta kalanın canı çıksın' diyor!
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- Sendikalardan Erdoğan'a sert tepki
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- AKP'nin oyu erimeye devam ediyor
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi