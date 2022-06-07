CHP Kadın Kolları, İstanbul Sözleşmesi için Danıştay'da görülecek davada olacak

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

CHP Kadın Kolları, Aylin Nazlıaka’nın başkanlığında 40’dan fazla ilden gelecek üyelerinin katılımıyla bugün İstanbul Sözleşmesi davası için Danıştay’da olacak.

Davaya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Nazlıaka, “Biz kadınlar tek adamın kazanılmış haklarımızı bir gece yarısı kararnamesiyle elimizden almasına, yaşam hakkımıza göz dikmesine ve insan haklarını ihlal etmesine izin vermemeye kararlıyız. Kadına yönelik şiddet uygulayanları cesaretlendiren, cezasızlık politikasını ilke edinen bu anlayış bize ölümü reva görüyor. Erdoğan’ın unuttuğu bir şey var: Kadınlar birden büyüktür. Biz kadınlar örgütlü mücadelemizle kazanılmış haklarımıza sahip çıkacağız. Bugün olduğu gibi 14 ve 23 Haziran’da da Danıştay’da olacağız” diye konuştu.