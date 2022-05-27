Gamze Taşcıer, Emniyet'in 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımına yönelik sorusuna yanıt alamadı
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emniyet'in İstanbul Sözleşmesi’nin feshi sonrası yaptığı paylaşımlarla “kadın cinayetlerinin sözleşmenin feshiyle azaldığı” algısı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Taşcıer, konuyu Meclis’e taşıdı.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Sözleşmesi’nin feshi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımını her yere sordu, yanıt alamadı.
Emniyet, 22 Nisan 2021’de “13 Şubat-19 Mart 2021 arasında 34 kadın hayatını kaybederken 19 Mart-22 Nisan 2021 arasında da 25 kadın hayatını kaybetmiştir” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımla “kadın cinayetlerinin sözleşmenin feshiyle azaldığı” algısı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Taşcıer, konuyu Meclis’e taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Soylu, önergeye dönüş yapmadı. Taşcıer bunun üzerine aynı soruları CİMER’e sordu. Soylu, “Önergeyle soru sorulması daha yerinde olur” dedi. Taşcıer, “Alay eder gibi verilen bu cevap, milletin iradesine yapılan saygısızlıktır” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Hükümetin değişmesi lazım'
- 'Destek mestek vermiyorum'
- Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı
- Ümraniye'de cip apartman boşluğuna düştü
- Hatalı teşhis iddiası! Küçük çocuğun testisi alındı
- Polis merkezinin bahçesi galeriye döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Romalılar şampiyonluğu doyasıya kutladı
- 2 bin 800 yıllık mühür
- Motosikletlinin feci ölümü
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Erdoğan'a kötü haber: Seçmen 'asla' dedi
- TURKEN hakkında konuşmamız lazım
- Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL tazminat cezası
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- 'Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor'
- AKP'li sanmış, her şeyi anlatmış