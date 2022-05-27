Gamze Taşcıer, Emniyet'in 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımına yönelik sorusuna yanıt alamadı

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emniyet'in İstanbul Sözleşmesi’nin feshi sonrası yaptığı paylaşımlarla “kadın cinayetlerinin sözleşmenin feshiyle azaldığı” algısı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Taşcıer, konuyu Meclis’e taşıdı.

Sarp Sağkal
27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00
Gamze Taşcıer, Emniyet'in 'İstanbul Sözleşmesi' paylaşımına yönelik sorusuna yanıt alamadı
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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Sözleşmesi’nin feshi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımını her yere sordu, yanıt alamadı.

Emniyet, 22 Nisan 2021’de “13 Şubat-19 Mart 2021 arasında 34 kadın hayatını kaybederken 19 Mart-22 Nisan 2021 arasında da 25 kadın hayatını kaybetmiştir” paylaşımını yaptı. Bu paylaşımla “kadın cinayetlerinin sözleşmenin feshiyle azaldığı” algısı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Taşcıer, konuyu Meclis’e taşıdı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Soylu, önergeye dönüş yapmadı. Taşcıer bunun üzerine aynı soruları CİMER’e sordu. Soylu, “Önergeyle soru sorulması daha yerinde olur” dedi. Taşcıer, “Alay eder gibi verilen bu cevap, milletin iradesine yapılan saygısızlıktır” diye konuştu. 


Gamze Taşcıer İstanbul Sözleşmesi emniyet genel müdürlüğü Süleyman Soylu

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