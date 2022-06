İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik açılan dava Danıştay’da görülecek

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:39

Kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesinin ardından birçok kişi ve kurum söz konusu karara dair dava açtı. Bu davaların duruşmalarından bazıları yarın Danıştay'da görülecek. 26 ayrı başvuruyla açılan davaların duruşmaları, Danıştay’da 14 ve 23 Haziran’da da görülmeye devam edecek.

Dava açan kurumlardan olan SOL Parti'nin avukatlarından Ekin Öztürk, Cumhuriyet'e şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kadına yönelik şiddet ve saldırıların gün be gün arttığı, yaşamları üzerindeki en temel hakların ellerinden alınmaya çalışıldığı günlerde, ülkemiz açısından utanç vesikası olarak karşımıza çıkan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin tek kişinin keyfini konuşuyoruz. Mevcut iktidarın hükmünü sürdürdüğü 10 yıldan fazla süredir yaşadıklarımızla, katledilen her kız kardeşimizin haberini aldığımızda, davası açıldığında, haklarımıza yönelik her saldırıda, bedenlerimize yönelik her saldırıda mevcut iktidarın kadınları ve tüm şiddet mağdurlarını umursamama, korumama, faillerini engellememe ve dahi ödüllendirme iradesi taşıdıklarını biliyorduk."

"TÜM KADINLARI DURUŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Avukat Öztürk, “İstanbul Sözleşmesi yalnızca fiziksel şiddetle mücadeleyi değil, tam da içinde bulunduğumuz günlerde nefesimizi kesen yoksulluk karşısında kadınların ekonomik şiddete de maruz kalmasının önlenmesine yönelik düzenlemeler içerdiği için de hedef alındı. Kadınların sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi, ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasına yönelik yükümlülükler getirdiği için de hedef alındı. Oysa özellikle geçtiğimiz son birkaç yılda, ülkemizin boğuştuğu yoksulluğun en ağır faturasını kadınların üstlendiğini en acı boyutlarıyla bir kez daha gördük

“Kadınların her tür ezilme biçimi ve her düzeyde erkek egemenliği ortadan kaldırmayı, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasını, her türlü cinsel kimlik ve cinsel yönelim ayrımının ortadan kaldırılmasını" talep ettiklerini belirten Öztürk "SOL Parti olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali için dava açtık. İstanbul Sözleşmesi bizimdir demek için, tüm kadınları 7 Haziran Salı günü saat 9.00’da Danıştay’da görülecek olan duruşmaya çağırıyoruz. Biliyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Biz kazanacağız. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün dünyasını ellerimizle biz kuracağız” ifadelerini kullandı.