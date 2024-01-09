CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik kimdir? Recep Sertçelik nereli, kaç yaşında?
Yerel seçimler yaklaşırken partilerin de adayları yavaş yavaş kesinleşiyor. CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik olarak belirlendi. Peki, CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik kimdir? Recep Sertçelik nereli, kaç yaşında?
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde adaylar kesinleşmeye başladı. CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik oldu. Peki, CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik kimdir? Recep Sertçelik nereli, kaç yaşında?
RECEP SERTÇELİK KİMDİR?
CHP Karaman Belediye Başkan Adayı Recep Sertçelik, şehrin sosyal ve siyasi hayatına katkıda bulunmuş, yerel yönetim konularında deneyime sahip bir isimdir. Partisinin güvenini kazanan Sertçelik, Karamanlıların beklentilerini karşılamak ve şehri daha yaşanabilir kılmak amacıyla CHP’nin belediye başkan adayı olarak belirlenmiştir.
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