CHP kongreleri: Tepeden inme isimlere tepki

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Seçim yenilgisi sonrası parti içi tartışmaların başladığı CHP’de kurultay için ilçe kongreleri süreci devam ediyor. Partililer İstanbul haricinde kongreler için genel anlamda “heyecansız ve katılımsız” yorumunu yapıyor.

Kongrelerde değişim çıkışının değerlendirildiğini söyleyen CHP’liler, “Değişim konusunda herkes hem fikir. Ancak bunun nasıl olacağı konusunda fikir ayrılıkları var. Bir grup üye genel başkan da dahil topyekün bir değişim olması gerektiğini söylüyor. Bir grup ise buna karşı genel başkanın devam etmesi gerektiğini, değişimin yalnızca genel başkan üstünden tartışılamayacağını anlatıyor. Parti örgütlerine ön seçim gibi daha fazla söz verecek yenilikler yapılması gerektiğini söylüyorlar. Buna rağmen kongrelerde söz alan insan sayısı çok az” bilgisini paylaşıyor.

‘TALİMATLA İŞ YAPILIYOR’

Partililer; kongrelerde üyelerin dile getirdiği rahatsızlıklara ilişkin de “Üyelerin en büyük tepki gösterdiği konular tepeden inme isimlerin partide göreve gelmesi, talimatla iş yapılması, uzun dönemler milletvekilliği yapan insanlar olması” değerlendirmesini yaptı. Partililer kongrelerdeki heyecanın eylülde başlayacak il kongreleriyle yaşanabileceğini söylüyor.

Öte yandan; partinin İstanbul kongrelerinde de “değişim” çıkışıyla gündeme gelen İmamoğlu’nun etkisiyle heyecan yaşandığı söyleniyor. İmamoğlu’na yakın isimler kongre süreciyle ilgili “İlçe kongreleri, il kongrelerini de etkiler. Şu ana kadar yapılan kongrelerde gördüğümüz, ilçeler değişimi istiyor ve Ekrem Bey’in yayımladığı manifestoyu da gayet iyi anlamışlar. Bunun önümüzdeki kongrelere de yansımasını bekliyoruz” değerlendirmesini yapıyor.