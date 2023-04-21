CHP konvoyuna tekmeli-küfürlü saldırı

Yayınlanma: 21.04.2023 - 19:56

Güncelleme: 21.04.2023 - 20:19

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Adıyaman’da temaslarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Samsat ilçesindeki çalışmalarının ardından, akşamüstü Adıyaman Havaalanı’na doğru konvoyla yola çıktı. Kılıçdaroğlu’nun, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte en önde bulunduğu araç Kahta’dan geçerek havaalanına gitti.

TEKME VE YUMRUK SAVURDU

Ancak CHP konvoyunun en sonunda bulunan bir araç Kahta’daki AKP seçim ofisinin önünden geçerken orada bekleyenlerin bir kısmı, bariyerleri aşarak karşı tarafta bulunan yola doğru koştu ve CHP aracına sinkaflar arasında tekme ve yumruk savurdu. Kısa süreli saldırı, aracın hareket ettiği sırada, caddede bekleyen sivil polislerin olay yerine gelmesi ile sona erdi. Saldıranlar, arkadaki aracın basın mensuplarına ait olduğunu öğrenince, polisin de yönlendirmesiyle aracın geçmesine izin verdiler.

GÜN İÇİNDE İKİ SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA YAŞANDI

"Alevi" videosu sonrası AKP'lilerin sık sık hedef gösterdiği Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Adıyaman'da gün içerisinde iki saldırı girişiminde bulunulmuştu.