CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İsmail Sonkaya kimdir? Nereli? İsmail Sonkaya'nın siyasi yaşamı...

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:54

Güncelleme: 22.12.2023 - 12:54

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde adaylar açıklanmaya devam ediyor. Aralıksız devam eden aday açıklamalarına bir yeni isim de Konya'dan geldi.Bu süreçte CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı.

CHP'de, 125 seçim bölgesinde belediye başkan adayları açıklandı. CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise İsmail Sonkaya olduğu duyuruldu.



İSMAİL SONKAYA KİMDİR?

CHP Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Sonkaya, Konya'nın Karapınar ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yüksek mimar olan Sonkaya, bir dönem Karapınarlılar Derneği Başkanlığı yapmıştır. Konya'da çeşitli projelerde adı geçen ve ismini duyuran mimar Sonkaya, emeklidir. Şehrin mimarlarından bilinen mimarlarından olan ismail Sonkaya, CHP Konya'da da birçok görevde bulunmuş ve parti ile görevleri yürütmüştür.



