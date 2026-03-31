CHP kurmayları, 31 Mart sonrası geçen iki yılı değerlendirdi: ‘Darbe her şeyi kötü etkiliyor’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Ortadoğu’da devam eden savaş, partinin saha çalışmaları ve Uşak Belediyesi’ne yapılan operasyon sonrası yaşanan tartışmalar ele alındı. Parti yönetiminin Uşak’ta yaşananları iki açıdan değerlendirdiği görülüyor. Kurmaylar, etik ve ahlaki açıdan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın 21 yaşındaki bir belediye çalışanı ile ilişkisinin yanlış olduğunu söylüyor. Bu noktada CHP lideri Özel’in “Ben utandım. Özür diliyorum milletimden bu rezillikler olduğu için ve maalesef bu kadar kirli bir savaşta bu rezilliği yapacak bir alan açtığımız için büyük sıkıntı içindeyim” sözlerine katıldıklarını belirtiyorlar.

‘TAPU MESELESİNİ KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Olayın bir de basına servis boyutu olduğunu belirten kurmaylar “Etik ahlak dışı bir durumda zaten kendi ailesine, partisine karşı bir sorumluluğu olur. Onun da gereği yapılır. Ama burada bel altı bir tavır var. Oteldeki görüntüleri servis ediliyor. Bu çok ciddi bir sorun” diyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yapılan tartışmaları anımsatan kurmaylar “Biz tapuları açıkladıktan sonra önce genel başkana Antalya üzerinden bir iftira attılar. O tutmayınca şimdi bunu gündeme getirdiler. Yandaş basına da görüntüleri, Özkan Yalım’ın telefon mesajlarını servis ettiler. Şimdi bunlar üzerinden propaganda yapıyorlar. Burada tapu meselesini kapatmaya yönelik bir algı operasyonu var” yorumunu yapıyor.

‘HERKES OLUMSUZ ETKİLENİYOR’

31 Mart yerel seçimlerindeki başarılarından sonra geride kalan iki yılda yaşananları değerlendiren kurmaylar, bu sürecte 19 Mart’ı tarihteki diğer darbelere benzetiyor ve onlar gibi bir etki yarattığını söylüyor. Bu nedenle uzun süredir “sivil darbe” kavramını kullandıklarını belirten partililer “Geride kalan iki yılda sadece CHP’ye operasyonlar olmadı. Herkesi olumsuz etkileyen bir darbe süreci yaşandı. İnsanların yargıya ve siyasete güveni azaldı. Ekonomi daha da kötüye gitti. Enflasyon, yoksulluk arttı. İş dünyası olumsuz etkilendi. Bu ortamda artan eleştirilere karşı yargı devreye girdi. Kimse ağzını açamaz oldu” diyor. Bu süreçte CHP’nin de hem mücadeleci hem de çözüm üretici bir tavır takınmak zorunda kaldığını belirten kurmaylar “Bir yılda 100 miting yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bir yandan da hazırladığımız çözüm önerilerini anlatıyoruz. Ülkeyi bir an önce bu karanlık içinden çıkartmak istiyoruz” değerlendirmesini yapıyor.