CHP kurmayları çok adaylı İstanbul seçimini değerlendirdi: Amacımız seçmenleri sandıkta birleştirmek

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayını Meral Danış Beştaş olarak açıklarken Yeniden Refah Partisi de Mehmet Altınöz’ün adaylığını duyurdu. CHP kurmayları, İstanbul’da çok adaylı yapılacak belediye başkanlığı yarışını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
CHP kurmayları çok adaylı İstanbul seçimini değerlendirdi: Amacımız seçmenleri sandıkta birleştirmek
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Her siyasi partinin aday göstermesinin demokratik hakkı olduğunu vurgulayan kurmaylar, “Bizim açımızdan hiçbir partinin çıkardığı adayla sorunumuz yok. Ekrem başkan da yola çıkarken asıl hedefin ‘İstanbul İttifakı’ olduğunu söylemişti. Her parti kendi adayını çıkarabilir. Bizim onlarla ilgili yorum yapmamız da yanlış olur” dedi.

DEM Parti’nin adayı Beştaş ile eşbaşkan adayı Murat Çepni’nin Meclis’te tanınır milletvekili olduğuna dikkat çeken partililer, “Biz ikisine de saygı duyarız. Meclis’ten tanıdığımız insanlar. Ama biz belediyecilik tecrübesi açısından İstanbul’u en iyi yönetecek ismin Ekrem başkan olduğunu biliyoruz. Biz kimseye ‘Aday çıkarma’ diyemeyiz. Seçmenlere ‘Hizmete oy verin’ çağrısı yaparız” değerlendirmesini yaptı.

CHP’nin kampanyası boyunca hizmetlerini anlatan ve ayrıştırıcı bir dilden uzak kalan bir yol izleyeceğini söyleyen kurmaylar, “Biz tabanda bir birlikteliğin arayışındayız. Seçmenleri sandıkta birleştireceğiz” dedi. 

‘PAZARLIK İDDİALARI’

AKP’den CHP’ye yöneltilen suçlamaları da anımsatan parti yönetiminden isimler, “AKP uzun süredir muhalefeti terörize ederek ‘kirli pazarlık’ suçlaması yapıyordu. Burada iddia ettikleri gibi ‘kirli bir pazarlıkta’ olmadığımız da ortaya çıkmış oldu” dedi. Kurmaylar, Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarmasıyla ilgili ise “AKP ile potansiyelleri aynı, oy geçişi olabilir” görüşünü iletti. 


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