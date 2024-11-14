CHP kurmayları ekonomi gündemiyle il il gezerek halkın sorunlarını dinleyecek

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 10:13

CHP’nin ekonomi kurmayları, partinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe’nin koordinasyonunda gelecek haftadan itibaren il gezilerine başlayacak. 20 Kasım’da Gaziantep’le başlayacak geziler ilk etapta Kahramanmaraş ve Malatya ile devam edecek. Ardından her hafta en az iki veya üç ile ziyaret gerçekleştirilecek. CHP’li Karatepe’nin aktardığına göre; bu ziyaretler mart ayına kadar sürecek. Ziyaretlere bölgeye göre milletvekilleri ve alanında uzman partililer de eşlik edecek.

Gidilen illerdeki iş insanlarıyla, esnaf odalarıyla, meslek örgütleriyle ve sendikalarla kapalı toplantılar yapılacak. Bu toplantılarda farklı alanlardan birçok kesimin sıkıntıları dinlenecek. Yapılacak bu buluşmalarla CHP’nin ekonomi kurmaylarını da tanıtma fırsatı bulacağına dikkat çeken Karatepe, “Hem halk bizimle tanışmış olacak hem de iş insanları, meslek örgütleri bize rahat bir şekilde sıkıntılarını anlatmış olacak. Bizim de ne çözüm ürettiğimizi duymuş olacaklar. Biz de yerelin görüşünü almadan bir program çıkartmamış olacağız” dedi.

Her hafta yapılacak ziyaretlerin raporlarının da çıkarılacağını belirten Karatepe, tüm ziyaretler tamamlandıktan sonra bu raporlardan partinin Halkçılık Programı adıyla hazırlayacağı yeni programın yazımında faydalanılacağını söyledi.

ZİYARETİN SİYASİ PARÇASI DA OLACAK

Yaptıkları ziyaretlerde güncel konulara göre değerlendirmelerini de paylaşacaklarının altını çizen Karatepe, önümüzdeki haftalarda özellikle asgari ücret ve emekli maaşları gibi konulardaki önerilerini daha sık dillendireceklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in asgari ücret için 30 bin lira önerdiğini anımsatan Karatepe, “Bu uydurduğumuz, yuvarlak bir rakam değil. İktidar beklenen enflasyona göre bir zam düşünüyor. Ama asgari ücretlinin maruz kaldığı enflasyon farklı. Bizim hesabımıza göre düşük gelir grubundaki insanların maruz kalacağı enflasyon oranı yüzde 76 civarında olacak. Bunu da asgari ücrete yansıttığımızda zamlanması gereken rakam 30 bin lira oluyor. Yani en azından asgari ücretlinin satın alma gücünü koruması, kirasını ödemesi için gerekli ücret” dedi.

Karatepe, “Asgari ücret artarsa enflasyon da artar” savunmasına karşı da asgari ücrete en son ocak ayında zam yapıldığını anımsattı ve buna karşın fiyatların ocaktan bu yana arttığına dikkat çekti. Yapılacak il ziyaretlerinin bu kapsamda siyasi bir yanı olacağına da dikkat çeken Karatepe, CHP lideri Özel’in grup toplantısında paylaştığı “2002 yılında en düşük memur maaşı 14 buçuk çeyrek altın alıyordu. Bugün 7 buçuk çeyrek altın. AK Parti'nin memura maliyeti ayda 7 çeyrek altın. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek altını alıyordu. Bugün 2 buçuk çeyrek altın. AK Parti'nin her emekliye aylık maliyeti 5 buçuk çeyrek altın. Asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu Tayyip Bey geldiğinde. Bugün alabildiği 3 çeyrek altın. Asgari ücretliye Erdoğan hükümetlerinin maliyeti ayda 4 çeyrek altın” verilerini içeren broşürlerin de halk buluşmalarında yurttaşlarla paylaşılacağını aktardı.