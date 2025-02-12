CHP kurmayları giderek artan siyasi soruşturmalar sonrası erken seçim kartını gösteriyor: Yargıya karşı sandık

Yayınlanma: 12.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.02.2025 - 04:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı önseçimin detaylarını parti meclisi üyeleriyle konuşurken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP’de genel başkan değişiminin yaşandığı kurultayla ilgili “şaibe” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yeni günde ise İstanbul’da dokuz belediyeye terör operasyonu düzenlendi ve aralarında CHP’li Kartal ve Ataşehir Belediye başkan yardımcılarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

‘ŞAİBE SAÇMALIĞI’

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren CHP kurmayları “Suriye siyasetiyle iç politikada istediğini alamayan iktidar her gün ‘Bu kadarı da olmaz’ dedirtecek yargı süreçleri işletiyor. Kurultayda şaibe iddiası ise üzerinde konuşulacak bir şey bile değil. Tam bir saçmalık” tepkisini gösterdi.

Kurmaylar kurultay tartışmasına parti içinden malzeme verenlere de sert tepki gösterdi. Bu yargı baskısına karşı CHP’nin “Başlıyoruz” diyerek yeni bir yola girdiğini anımsatan partililer “Genel başkanımız bu yeni yolun çağrısını yapmıştı. CHP en kısa sürede adayıyla, vaatleriyle sahada olacak. Kasım 2025 için iktidarı bir erken seçime zorlayacağız” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak önseçimle ilgili yönergeyi cuma günü basınla paylaşacağını söyleyen partililer “Genel başkanımız da grup toplantısında süreçle ilgili bazı detayları paylaştı. Bundan sonra hızla süreci tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ SAYGIYLA KARŞILANDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önseçime katılmayacağı kararını saygıyla karşıladıklarını söyleyen kurmaylar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da önseçime adaylığını koymak için takvimin duyurulmasını beklediğini söyledi. İmamoğlu’nun önseçime adaylığını duyurmak üzerine yapacağı bir program için henüz bir hazırlık olmadığı öğrenilirken cuma günü adaylıkla ilgili yönergenin duyurulmasından sonra, ilerleyen günlerde de İmamoğlu’nun adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Bu sırada partide tek kişilik bir önseçim ihtimali olması da mümkün görünüyor.

Kulislerde Yavaş’tan sonra yine aday olacağı iddia edilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de dün aday olmayacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile önseçim konusunda sorun yaşadıkları iddiasını yanıtlayan Özel, “Önseçim süreci dahil tüm bu süreçlerin ortak akılla yürütülmesi, bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda hemfikiriz. Partide kaos arayanlar, devlet imkanlarıyla karşımıza dikilip önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar” dedi.

Özel, “Toplantı sonundaki fotoğrafı gördünüz. Ne yalanlar söylediler. Partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, parti kararlarına uyacağı ve milletimizin hayal kırıklığına uğratılmaması noktasında çok hassas bir sürecin yürütülmesi gerektiği konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye’ye umut olmuş iki ismin önseçim yarışına girerek birbirini yıpratmamasını konuştuk. Sayın Yavaş cumhurbaşkanı adayının belirleneceği önseçime girmeyeceğini bize bildirdi” açıklamasını yaptı.