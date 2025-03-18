CHP kurmayları, İmamoğlu'nun temposunun 23 Mart sonrası artacağını söylüyor: 'Bir sandık diğerini getirtecek'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 12:41

Güncelleme: 18.03.2025 - 12:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan soruşturmalar ve pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçimi süreci ele alındı.

CHP kurmayları, İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen tartışmalarla ilgili “Her şey olabilir” yorumunu yapıyor.

Ancak parti yönetiminden konuyu değerlendiren her isim, bu yorumdan sonra “Ne yaparlarsa yapsınlar bize gündem dayatamazlar” vurgusunu yineliyor.

Bu kapsamda ne olursa olsun CHP’nin 23 Mart’ta tüm üyeleriyle sandık başında adayını destekleyeceğini söyleyen kurmaylar “İktidarın rakibini yargı yoluyla elemesine izin vermeyiz. Bizim kimseye yedirecek bir adayımız yok. Bunu da en güçlü şekilde önseçim gününde göstereceğiz” diyor.

'BUNLAR DAHA ISINMA TURLARI'

Bunun yanında İmamoğlu’nun önseçim süreci kapsamında sürdürdüğü il ziyaretlerini değerlendiren partililer “Ekrem Bey şimdiden sahada bir heyecan yarattı. Erken seçim beklentisini artırdı. Sert, kendine güvenen, bir şeyleri söylemekten çekinmeyen tavrı halkta güzel karşılık buluyor. Ama bunlar daha ısınma turları. 23 Mart’tan sonra tempoyu artıracak. Yenilenecek parti programıyla birlikte seçim vaatlerini de anlattığı programlar olacak. Biz bu sene sandığı getirmek istiyoruz. Bu konuda da çağrılarımızı yapıyoruz. Önseçim sandığımız genel seçim sandığını getirtecek” diye konuştu.

Ayrıca İmamoğlu’nun pazar günü önseçim için İstanbul’da oyunu kullandıktan sonra Ankara’ya, CHP genel merkezine de gelebileceği belirtildi. Önseçim sürecinden sonra ise İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için tüm partililerin katıldığı, vaatlerin anlatıldığı coşkulu ve ayrı bir lansman toplantısı yapılabileceği kaydedildi.