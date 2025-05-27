CHP kurmayları infaz düzenlemesinde taslağı bekliyor: ‘İktidar kavga etmemizi bekliyor’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle toplandı.

CHP’nin erken seçim ve Ekrem İmamoğlu’na özgürlük için yaptığı mitinglerin süreceğini belirten CHP kurmayları “Yarın İstanbul ilçe mitingleri için Esenler Dörtyol’da olacağız. Cumartesi günü Düzce, pazar Antalya’dayız. Mitinglerimize bundan sonra da devam edeceğiz” dedi. CHP’nin kurultayına açılan iptal davasının ertelenmesini yorumlayan kurmaylar “Kurultaya itiraz süresinde itiraz yapılmamış, üerinden bunca vakit geçmiş, ortaya hiç somut delil konulamamış. Ortada hukuken bir tartışma yok. Bilerek uzatılan bir yargı süreci var. Çünkü yargıda sürekli olmadık kararlar veriliyor. O yüzden herkes ‘Bunu da yapabilirler’ diyor. Böylece CHP kendi içinde kavgayı konuşmaya devam etsin, buraya takılıp kalsın. Sokaktaki ivmesini düşürsün. Biz buna bakmayacağız. Çalışmamıza devam edeceğiz. Türkiye; cumhurbaşkanı adayının çıkarılmasını, öğrencilerin serbest kalmasını bekliyor” dedi.

‘SEÇMEN TAKDİR EDECEK’

Yeni çözüm süreci kapsamında Meclis gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesine değinen CHP kurmayları “Bir taslak görmedik. Taslağa göre yorum yapmak gerekir” dedi.

İktidarın CHP’yi anayasa ve infaz düzenlemesi üzerinden DEM Parti ile kavga ettirmeye çalıştığını belirten kurmaylar “Biz yeni bir anayasa tartışmasında olmadığımızı zaten söyledik. Bir yandan cumhurbaşkanı adayımızı, öğrencileri içeri atarken bir yandan Meclis’te demokrasi oyunu oynamalarına izin vermeyiz. Meclis’i araçsallaştırtmayız. Ama infaz düzenlemesi için ‘Getirsinler görelim’ diyoruz. Çünkü iktidar bu konularda kavga etmemizi istiyor. Ama bunu yapmayacağız. Demokrasi bloğunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Her partinin attığı adımın karşılığını seçmenleri veriyor. Biz de yine doğru olduğuna inandığımız şeyi yapacağız, kimseyle kavga etmeyeceğiz. Partilerin süreçteki tutumlarını da seçmen takdir edecek” diye konuştu.

‘İNFAZ ACELEYE GETİRİLMEMELİ’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını ve “Adaylık derdim yok” açıklamasını anımsatan Yücel “Sen mevcut anayasaya uymayıp, her fırsatta anayasayı ağır şekilde ihlal ederken, sandıkta yenemediğine kumpas kurarken seninle kim, nasıl yeni anayasa yapar? Kendisi 2009’dan bu yana neredeyse her seçim öncesinde son kez destek istedi. 2009’da ‘Biz bugün varız yarın yokuz. Bu makamlarda kalıcı değiliz. 2011 benim son milletvekili adaylığım. Tükürdüğümü yalamam’ demiş. Bu sözlerin üzerinden 14 yıl geçti. Çakılı kaldığınız o makamı terk etme vakti çoktan geldi. Bu saatten sonra ülkemiz için yapabileceğiz tek ve en iyi şey, hızlı bir şekilde erken seçim kararı almak olur” dedi.

Yücel, asgari ücrete ara zam için bu hafta TÜRK-İŞ’i, DİSK’i, HAK-İŞ’i ve TİSK’i ziyaret edeceklerini sonra Meclis’e bir yasa teklifi vereceklerini belirtti. Yücel, siyasi tutukluluklar sebebiyle gelecek hafta siyasi partilerle bayramlaşma yapmayacaklarını belirtti. Yücel, infaz düzenlemesiyle ilgili de “İnfaz yasasının bu kadar sık değiştiği bir ortamda bu işlerin böyle torba yasalarla, kaptı kaçtığı mantığıyla aceleye getirilmesi adaletsiz uygulamalara neden oluyor. Grup başkanvekillerimiz bu konuyla ilgili detaylı açıklamada bulunur” yorumunu yaptı.

ÖZEL, SENATÖRLERİ KABUL ETTİ

CHP lideri Özel, MYK toplantısı öncesi Rhone Senatörü Bernard Fialaire, Moselle Senatörü Catherine Belrhiti, Paris Senatörü Agnes Evren ve Senato Müsteşarı Bernard Rullier’dan oluşan Fransa Senatosu Heyetini kabul etti.