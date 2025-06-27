CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun butlan çıkışına karşı direniş sözünü yineliyor: ‘Oyunun parçası olmamalı’

CHP kurmayları, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay davasıyla ilgili eski yönetimi geri getirecek bir kararı kabul edeceğini söylemesine ilişkin “İktidarın oyununun parçası olan herkes partiye ve ülkeye ihanet etmiş sayılır” diyor. “Saraçhane’yi nasıl bırakmadıysak CHP’yi de bırakmayız” diyen kurmaylar “Ancak mesele bu değil. İşin bu noktasının konuşulması bile üzücü. CHP’yi seçimsiz yönetmek isteyen birine en başta halk öfkelenir ve izin vermez” yorumunu yapıyor.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de değişimin yaşandığı kurultay davasından eski yönetimi geri getirecek bir karar çıkarsa görevi kabul edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları CHP kulislerinde farklı yankılandı. CHP yönetimi, dava sürecinin başından beri olduğu gibi ortada kabul edilemez bir dava olduğunu belirterek “CHP kurultaylarına çamur atılamaz. CHP yargıyla dizayn edilemez” görüşünü koruyor. Yaşananların yerel seçimlerde elde edilen başarıdan sonra yapılan operasyonların bir parçası olduğunu söyleyen kurmaylar “İstanbul’da ilçe belediyelerine yapılan operasyon, sürecin bir ayağıydı. Sonra Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali ve hapse konulması. Şimdi de CHP’nin kurultayı. Bunların hepsi CHP’nin ivmesini durdurmayı hedefleyen, Saray’da tezgahlanan bir oyun. Bu oyunun parçası olan herkes de partiye ve ülkeye ihanet etmiş sayılır” diyor.

‘İHRAÇLI DÖNÜŞ’ İDDİALARI

“Saraçhane’yi nasıl bırakmadıysak CHP’yi de bırakmayız” diyen kurmaylar “Ancak mesele bu değil. İşin bu noktasının konuşulması bile üzücü. CHP’yi seçimsiz yönetmek isteyen birine en başta halk öfkelenir ve izin vermez” yorumunu yapıyor. Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkemeden çıkacak bir dönüş kararını daha çok “partiyi toparlamak” olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi kayyuma bırakmak yanlış olur” sözlerini yineleyen bazı partililer “Kemal Bey de gelince zaten partiyi kurultaya götürecek. Özgür Bey’le oturup konuşacağını söylüyor. Ancak yönetim sert bir tavır koyuyor” diyor. Buna karşın, Kılıçdaroğlu’nun döneceği bir senaryoda parti için ihraçlar olacağı da kulislerde konuşuluyor. Bazı partililer bu konuyla ilgili “Partinin dava süreçlerinde bazı iddialarla adı geçen kişilerden temizlenmesi lazım” değerlendirmesini yapıyor.

‘SEVENİ DE DESTEKLEMEZ’

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını yorumlayan bazı il başkanları ise geçen hafta CHP lideri Özgür Özel’e yaptıkları destek açıklamasının değişmediğini vurguluyor. “Son güne kadar umut var” diyen bazı başkanlar, Kılıçdaroğlu ve Özel’in baş başa yapacağı bir görüşmede bu sorunu çözebileceğini düşünüyor. Diğer senaryoda CHP’de bir bölünme olabileceği endişesini taşıdıklarını aktaran başkanlar “Biz mahkeme kararıyla parti yönetimi değişimini doğru bulmuyoruz. Bu dava zaten partiyi bölme girişimi. Önemli olan partinin birliği. Bunun için Kemal Bey’e ziyaretler de yapıldı. Ama sonuç çıkmıyor, gerilim düşmüyor. Kemal Bey bütün partiyi karşısına alarak maceraya atılmamalı. Bunu yaparsa onu sevenler de karşısına geçer” diyor. Parti yönetimi ise bölünme ya da davadan olumsuz bir karar çıkması halinde başka bir partiye geçme iddialarını reddediyor.