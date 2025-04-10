CHP kurmayları, parti içi tartışmaların son kurultayla geride kaldığını söylüyor: ‘Artık iktidarımızı konuşacağız’

Yayınlanma: 10.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2025 - 04:00

CHP’de parti kurmayları, yapılan olağanüstü kurultayla parti içindeki tartışmaların geride kaldığını vurguluyor. Parti yönetiminin hem tüzük kurultayında hem de olağanüstü kurultayda büyük bir destek aldığına dikkat çeken kurmaylar “Bundan sonraki süreçte artık sadece mitinglerle mücadele sürecini yürütmeyeceğiz. Aynı zamanda iktidar olduğumuzda ne yapacağımızı da hazırlamaya başlayacağız. Sadece sorunları konuşan değil, çözümü anlatan olacağız” dedi.

CHP, kayyum riskine karşı yaptığı 21. Olağanüstü Kurultayı’nda hem Özgür Özel’i büyük bir destekle yeniden genel başkanı seçti hem de Özel’in Parti Meclisi listesini fire vermeden destekledi. Kurultay sonuçlarını değerlendiren CHP kurmayları “Partide hep ‘imza toplanıyor, yönetime muhalefet var’ diye haberler yaptırılıyordu. Aslında bunun gerçek olmadığını tüzük kurultayımızda göstermiştik. En tartışmalı madde bile büyük bir destekle kabul edilmişti. Ancak iktidara yakın kanallarda ‘imza toplanıyor’ işi sürdürüldü. Bu kurultayda onlara da bir cevap verildi. CHP delegesi, kayyum riskine karşı partisine sahip çıktığını gösterdi. Genel başkanın listesine fire vermeden destek vermesi de kötü niyetli haberlere güzel bir yanıt oldu. Parti, bir bütün olarak yönetimine sahip çıktı” diye konuştu.

‘HEDEF 15 MİLYONU CANLI TUTMAK’

Bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmede bulunan kurmaylar “İktidar yine istediğini konuşsun. Biz onların dediğine göre bir siyaset yapmayacağız. Miting programımızı zaten duyurduk. Her hafta farklı bir ilde ve çarşambaları İstanbul’da olacağız. Ekrem Başkan’ın özgürlüğü için olan imza kampanyasını söyledik. Ama sadece muhalefet eden bir siyaset tarzıyla yola devam etmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda neler yapacağımızı da hazırlamaya başlayacağız. Ekrem Başkan tutuklu olsa da kampanyasını, seçim vaatlerini, mesajlarını duyuracağız. Yani sadece sorunları konuşan değil, çözümü anlatan olacağız” dedi.

Bu kapsamda partinin uzun bir süredir yürüttüğü yeni program çalışmasını anımsatan kurmaylar “Bu program çalışması için tüm üyelerimizden, sivil toplum kuruluşlarından görüş almıştık. Ama artık son yaşanan gelişmelerle 15 milyonun üzerinde insanı sürece dahil ettiğimiz bir tablo ortaya çıktı. Bu nedenle hazırladığımız iktidar programını onlarla da paylaşmamız gerek. Belki onlara da dijital ortam üzerinden ulaştığımız, ‘Sizin sorunlarınız için çözüm önerileriniz ne?’ diye sorduğumuz bir süreç olabilir. Bu elbette bir öneri. Daha netleşen hiçbir şey yok. Cumartesi yeni Parti Meclisimiz toplanacak, genel başkanımız yeni yönetimi açıklayacak. Partinin alacağı kararları da o duyuracaktır. Ancak onun da isteği adayımızı belirdiğimiz önseçimde desteğe gelen 15 milyon insanı her zaman canlı tutmak” diye konuştu.