CHP, kurultay öncesi kongrelerde hızlandı: Birlik ve adalet vurgusu

CHP, 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında yaptığı ilçe kongrelerine devam ediyor. Kongre takvimi ilk açıklandığında 5 Ekim’de biteceği açıklanan ilçe kongrelerinin, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili dava nedeniyle hızlandırılmasından sonra; kongrelerin bu hafta cuma gününe kadar tamamlanması bekleniyor. Parti kurmayları, il kongrelerinin de 24 Ekim’de görülecek kurultay davası öncesi tamamlanacağını aktarıyor. Böylece partinin yeni kurultay delege yapısının oluşacağını aktaran CHP kurmayları “Dava da konusuz kalacak. Tartışmalar sona erecek” görüşünü yineliyor.

‘TABAN KENETLENMİŞ DURUMDA’

Devam eden kongrelerdeki rekabete ilişkin konuşan kurmaylar “Geçen sene görülen ‘Kemal Bey’i destekleyenler, Özgür Bey’i destekleyenler’ yarışı gibi bir durum yok. Dava sürecinden sonra parti tabanı kenetlenmiş durumda. Örgüt kenetlenmiş ve genel başkana inanç pekişmiş durumda. Eskisi gibi iç muhalefet yarışı yok. Genel merkeze dönük bir tepki de yok” değerlendirmesini yapıyor. Şu ana kadar ilçe başkanlarında üçte birin üzerinde bir değişiklik olduğunu da aktaran kurmaylar “İl başkanlıklarında da benzer oranda bir değişim olabilir” yorumunu yapıyor.

KONGRELERDE NASIL DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR?

Öte yandan; partinin devam eden ilçe kongrelerine bakıldığında bazı yerlerde tek adaylı seçimlerin yapıldığı, bazı yerlerde ise üç adayı bulan yarışların olduğu görülüyor. Kongre konuşmalarında ise, CHP’li belediyelere yapılan yargı operasyonlarına ve partinin karşılaştığı kurultay davasına dikkat çekiliyor. Kongrelerde söz alan il, ilçe yöneticilerinin sıklıkla tutuklu belediye başkanlarına selam gönderdiği, parti içi dayanışma mesajları verdiği, “Geçmişten kalan kişisel küskünlükleri unutalım. Partimiz için birlik olalım” temalı açıklamalar yaptığı görülüyor.

Yine kongrelerde özellikle CHP genel merkezinin karşılaştığı kayyum riski ve partinin İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması da gündem oluyor. Bu kapsamda konuşmacılar, delegelere “CHP, yargıyla dizayn edilmek isteniyor. Sandıkta yenemediklerini kumpasla susturmaya çalışıyorlar. CHP’nin nasıl birlik içinde olduğunu gösterin” benzeri değerlendirmelerle sesleniyor. Bazı yerlerde ise partililer, belediye başkanlarının kongre süreçlerine “fazla müdahale ettiğini, kendi listelerinin kazanması için baskı yaptığını” söylüyor.