CHP kurultayda birlik mesajı verip, sahaya inmeyi hedefliyor: 'Partiye operasyon çekilemez'

Yayınlanma: 04.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2025 - 04:00

CHP kurmayları, pazar günü yapacakları İrade Milletindir Kurultayı’nı “CHP’ye operasyon çekilemeyeceğini üyelerimizle, örgütlerimizle, birliğimizle göstereceğiz” ifadeleriyle anlatırken, kurultay sonrası da erken seçim ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için yapacakları halk buluşmalarının artacağını vurguladı.

Kurmaylar “Kurultay sonrası hem 30 milyon imzayı hedeflediğimiz kampanyaya odaklanacağız. Hem de her çarşamba İstanbul’da her hafta sonuda farklı bir ilde yapacağımız mitinglerle ve yeni eylemlerle ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyeceğiz” dedi.

Bu pazar partiye kayyum atanması riskine karşı “İrade Milletindir” temasıyla olağanüstü kurultayını gerçekleştirecek CHP’de parti kurmayları, “ülkedeki haksızlıklara ve yargı operasyonlarıyla muhalefetin dizay edilmesine karşı mücadeleye” odaklandıklarını söylüyor. Bu kapsamda pazar günü yapılacak kurultayın parti için de önemli olduğunu vurgulayan kurmaylar “Bu, partiye sahip çıkma açısından önemli bir kurultay. Partimizin AKP eliyle dizayn edilmesine, operasyon çekilmesine ‘hayır’ diyeceğiz. CHP’li görünen ama CHP’lilikle bağdaşmayacak tutumda olan, dışardan yönlendirilen kişiler olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin CHP’yi kayyum üzerinden bulanık bir sürece sokmak istediğini de biliyoruz. Buna geçit vermeyeceğimizi göstereceğiz. Olağanüstü kurultayımızda partimize böyle bir operasyon yapılamayacağını göstereceğiz. Birlik, bütünlük içinde bize yapılan tüm operasyonlara CHP ailesi olarak sert bir yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.

‘İMZA 5 MİLYONA YAKLAŞTI’

Kurultay sonrası ise cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü ve erken seçim için yaptıkları imza kampanyasını büyüteceklerini belirten kurmaylar “Bayram döneminde olmamıza rağmen imza kampanyasına büyük bir katılım var. Erdoğan’ın aldığı oy oranının üzerine çıkarak 30 milyonluk bir imza hedefi koymuştuk. Şimdiden 5 milyona yakın bir imzaya ulaştık. Kurultay sonrası saha çalışmalarıyla, açacağımız standlarla, yapacağımız ev gezmeleriyle bu sayıyı artırmayı istiyoruz” dedi. Bunun dışında CHP lideri Özgür Özel’in her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu da Türkiye’nin farklı bir ilinde halk buluşmaları gerçekleştireceğini aktaran kurmaylar “Alanlardaki eylemlerimiz çeşitlenerek, genişleyerek devam edecek. Sesimizi yükselteceğimiz mitingler yapacağız. Yeni eylemlerle ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU ADAY DEĞİL

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk’e yaptığı açıklamada pazar günü gerçekleştirilecek kurultayda aday olmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisi için imza toplansa bile aday olmayacağını belirterek “Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim” dedi. Kurultaya katılıp katılmayacağını sorulan Kılıçdaroğlu “Eğer davetiye geldiyse giderim” dedi. Kurultay için Kılıçdaroğlu’na davetiye gönderildiği de öğrenildi. Ayrıca Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın’a da davetiye gönderildiği belirtildi.