CHP'li 3 büyükşehir belediyesine operasyon... Özgür Çelik'ten '19 Mart' göndermesi: 'Darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Tutdere ve Karalar'a yönelik operasyonu İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan
Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.
BÜYÜKÇEKMECE BAŞKANVEKİLİ DE GÖZALTINDA
Operasyonlarda, Tutdere ve Karaları'ın da aralarında olduğu
toplam 10 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece
Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de bulunuyor.
ÖZGÜR ÇELİK’TEN İLK TEPKİ
CHP’li belediyelere yeni operasyonlar sonrası, CHP İstanbul
İl Başkanı Özgür Çelik’ten bir açıklama geldi.
X’ten yaptığı paylaşımda 19 Mart operasyonlarını hatırlatan Çelik,
“İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu
zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler” dedi.
“HUKUK KATLEDİLDİ”
Çelik, “Açık ve net olarak gördüğümüz şudur: Bir daha
seçilme şansı kalmayanlar, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme
hakkına göz dikmiştir, hukuku katletmiştir” ifadelerini kullandı.
Özgür Çelik’in paylaşımı şöyle:
“İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı
adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline
yaymaya karar verdiler.
Kürsülerden heybe, turp, ahtapot diye işaretler veriliyor;
yandaş medya kamuoyunu hazırlıyor, daha soruşturma başlarken peşin hükümle
başkanlarımızın itibarına kast ediliyor.
Suç örgütüne adını verdikleri ve örgütün kurucusu dedikleri
şahsın ‘itirafçı’ olarak tutuksuz yargılandığı soruşturmada, seçilmiş Belediye
Başkanlarımız şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor.
Açık ve net olarak gördüğümüz şudur: Bir daha seçilme şansı
kalmayanlar, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkına göz dikmiştir,
hukuku katletmiştir.
Seçme hakkı olmadan vatandaş olamayız. Hukuk olmadan güvende
olamayız.
Bizler, ülkemizi çöküşe sürükleyecek bu pervasızlığı
kabullenmeyeceğiz.
%29'luk azınlık iktidarına karşı, halkımızın tercih ettiği
seçilmiş Başkanlarımızın yanında duracağız.
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”
İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) July 5, 2025
Kürsülerden heybe, turp, ahtapot diye işaretler veriliyor; yandaş medya kamuoyunu hazırlıyor, daha soruşturma başlarken peşin…