CHP'li 3 büyükşehir belediyesine operasyon... Özgür Çelik'ten '19 Mart' göndermesi: 'Darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler'

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Tutdere ve Karalar'a yönelik operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE BAŞKANVEKİLİ DE GÖZALTINDA

Operasyonlarda, Tutdere ve Karaları'ın da aralarında olduğu toplam 10 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de bulunuyor.

ÖZGÜR ÇELİK’TEN İLK TEPKİ

CHP’li belediyelere yeni operasyonlar sonrası, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten bir açıklama geldi.

X’ten yaptığı paylaşımda 19 Mart operasyonlarını hatırlatan Çelik, “İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler” dedi.

“HUKUK KATLEDİLDİ”

Çelik, “Açık ve net olarak gördüğümüz şudur: Bir daha seçilme şansı kalmayanlar, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkına göz dikmiştir, hukuku katletmiştir” ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik’in paylaşımı şöyle:

“İstanbul'da başlattıkları, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu zindana attıkları darbe girişimini ülke geneline yaymaya karar verdiler.

Kürsülerden heybe, turp, ahtapot diye işaretler veriliyor; yandaş medya kamuoyunu hazırlıyor, daha soruşturma başlarken peşin hükümle başkanlarımızın itibarına kast ediliyor.

Suç örgütüne adını verdikleri ve örgütün kurucusu dedikleri şahsın ‘itirafçı’ olarak tutuksuz yargılandığı soruşturmada, seçilmiş Belediye Başkanlarımız şafak operasyonlarıyla gözaltına alınıyor.

Açık ve net olarak gördüğümüz şudur: Bir daha seçilme şansı kalmayanlar, 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının seçme hakkına göz dikmiştir, hukuku katletmiştir.

Seçme hakkı olmadan vatandaş olamayız. Hukuk olmadan güvende olamayız.

Bizler, ülkemizi çöküşe sürükleyecek bu pervasızlığı kabullenmeyeceğiz.

%29'luk azınlık iktidarına karşı, halkımızın tercih ettiği seçilmiş Başkanlarımızın yanında duracağız.

Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”