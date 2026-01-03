CHP'li Adıgüzel'den 'IŞİD' çıkışı: Başsavcılığa tepki, bakanlara soru!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı’na yönelik 2016 yılında gerçekleştirilen ve 45 yurttaşın yaşamını yitirdiği IŞİD terör saldırısına ilişkin olarak, ilk derece mahkemesince ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve bu cezaları istinaf incelemesinden de geçen 6 IŞİD mensubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 12 Aralık 2024 tarihli kararıyla cezaları indirilerek tahliye edilmişti.

Yalova’da gerçekleşen IŞİD operasyonunda 3 polisin şehit edilmesi ile IŞİD mensuplarının serbest bırakılmış olması yeniden gündeme geldi.

Yeniden gündeme gelen olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından ‘yalanlama’ geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama, kamuoyunu bilgilendirme iddiasıyla başlayıp, eleştiri ve sorgulama yapanlara karşı ‘yargı yoluna gidileceği’ tehdidiyle son bulmuş; kamuoyunun endişelerini gidermek yerine, bu endişeleri daha da derinleştirmiştir. Açıklamada, ‘bir teröristin hâlen cezaevinde olduğu’ vurgulanarak, 6 IŞİD mensubunun cezalarının indirilip tahliye edildiği gerçeği adeta yok sayılmıştır” dedi.

‘SUÇ DEĞİL, KAMU YARARI’

Bir savcılığın, ‘Yargıtay’ın gerekçeli kararının fiili sonuçlarını görmezden gelerek’ kamuoyundaki haklı soruları ‘yanıltıcı açıklama’ olarak nitelemesinin ve eleştiri hakkını kullanan yurttaşları ve siyasetçileri ‘yargı sopasıyla tehdit etmesi’nin, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı açısından ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirten Adıgüzel, “Geçmişte FETÖ örneğinde görüldüğü üzere, yargı kurumlarının şeffaflıktan uzaklaştığı ve siyasal alanın yerine geçerek kamuoyunu dizayn etmeye yöneldiği her durumda, bunun bedelini toplum ödemiştir. Bugün milletimizin yüreği 3 şehit polisimizin acısıyla yanarken, terör örgütlerinin nasıl silahlandığı, nasıl yeniden eylem kapasitesine ulaştığı ve daha önce serbest bırakılan teröristlerin nerede, hangi ağlar içinde bulunduğu sorularının sorulması suç değil, kamu yararıdır. Bu nedenlerle, söz konusu tahliyelerin sonuçlarının ve kamuoyuna yönelik bu baskıcı yaklaşımın aydınlatılması zorunlu hâle gelmiştir” diye konuştu.

‘YARGIDA SEMPATİ BESLEYENLERİ ARAŞTIRACAK MISINIZ?’

Adıgüzel konuya ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına soru önergesi verdi ve şunları sordu:

“Atatürk Havalimanı saldırısı nedeniyle ömür boyu hapis cezası alıp Yargıtay kararıyla tahliye edilen 6 IŞİD mensubundan, sonrasında Yalova’daki olay dâhil olmak üzere herhangi bir terör eylemine doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı tespit edilen olmuş mudur?

Başka IŞİD eylemleri nedeniyle hakkında işlem yapılıp sonradan serbest bırakılan kişilerden, daha sonra yeniden terör eylemine katıldığı tespit edilenler bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa sayısı ve eylemlerin niteliği nedir?

Tahliye edilen söz konusu IŞİD mensupları hakkında hâlihazırda izleme, denetim veya önleyici güvenlik tedbirleri uygulanmakta mıdır?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kamuoyundaki eleştiriler için “yargı yoluna gidileceğini” duyuran açıklaması, ifade özgürlüğü ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ilkeleri açısından Bakanlığınızca uygun bulunmakta mıdır?

Terörist yapılara karşı son günlerde artan operasyonlarında emniyet birimlerimizi olumlu yönde motive eden kamuoyu etkisinin, yapılan bu açıklama ile kırılmaya çalışılması, sadece kamuoyunun değil bu operasyonları yapan kamu birimlerinin de motivasyonunu bozabileceği düşünülmüş müdür?

Daha önce FETÖ terör örgütünün benzer yöntemlerle Yargı içine sızdığından hareketle, tüm yargı sistemimiz içerisinde IŞİD terör örgütüne yakın ilişkiler ya da sempati besleyen kişiler hakkında geniş bir inceleme, araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?

Buna uygun olarak Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının bu açıklamasını veya benzer diğer açıklamaları da mercek altına alarak kapsamlı bir araştırma yapmayı düşünüyor musunuz?

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın kendi alanı dışına çıkarak, kamuoyunun IŞID terörü ve polislerimizin şehit edilmesi konusunda gelişen hassasiyeti ile durumu sorgulamasını engellemek istemesinin ve bu açıklamanın manidar zamanlamasının bu bakımdan detaylı incelenmesi için bir girişiminiz olacak mıdır?”