CHP'li Adıgüzel'den maden projesiyle ilgili ÇED toplantısına tepki: 'Ünye'yi de Ordu'yu da Hilmi Güler'e ve onun ayak takımına teslim etmeyeceğiz'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Ünye’de dokuz mahalleyi ilgilendiren maden projesinin ÇED süreciyle ilgili yapılan halkı bilgilendirme toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORBEL'in maden ruhsatı sürecinde yer almasının kabul edilemez olduğunu belirten Adıgüzel, şunları ifade etti:

"BU HUKUKSUZLUĞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Bu halkı bilgilendirme toplantısı değil halkı suça ortak etme toplantısıdır. Çünkü bu toplantının yapılmasındaki amaç ÇED süreçlerindeki mevzuatı tamamlamaktır. Peki bunu kim yapıyor? ORBEL isimli Ordu Büyükşehir Belediyesi kuruluşu yapıyor. Bir belediye kuruluşunun maden işlettiği görülmüş bir şey değildir. ORBEL'in bir madeni var mı? Hayır yok. Peki ORBEL halkın karşısına nasıl maden ruhsatı almak için çıkabiliyor? Hilmi Güler siyaset ve bürokrasideki çevresi ile firmalara taşeronluk yapıyor. Siyasi ve bürokratik gücünü kullanarak, üstelik halka da zor kullanarak bu ruhsatı firmalar adına alacak. Sonra gidip firmalara satacak. Bu toplantıda satacağı firma yetkilisi bile var. Bu nedenle bu toplantı hukuksuzdur. Sandık seçmenle siyasi arası bir sözleşmedir. Hilmi Güler seçimden önce Ordu coğrafyasını maden ruhsatlarını açacağım diye bir söz verdi mi? Madencilik şirketlerinin taşeronu olacağım dedi mi? Hayır.

O halde insanların sana teslim ettiği toprağını, çocuklarının geleceğini, namusunu, şerefini yabancı maden kartellerine ve buradaki ayakçılarına satamazsın. Ünye'yi de Ordu'yu da Hilmi Güler'e ve onun ayak takımına teslim etmeyeceğiz. Milletvekili olarak benim iki görevim var; yasama ve denetleme. Ben burada denetleme görevimi yapıyorum. Bu hukuksuzluğa izin vermeyeceğiz. Bugün bu toplantıya gelenler Ordu halkının çok küçük bir kısmı. Daha ne kadar gelecek göreceksin Hilmi Güler. Halka rağmen hiçbir şey yapılamaz bunu Hilmi Güler de öğrenecek."