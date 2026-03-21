CHP'li Ağbaba'dan, siyasilere çağrı: 'Hodri meydan, gelin kimin neyi var, hangi mülkü var araştıralım!'

CHP Malatya İl Örgütü, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

CHP Malatya il binasında yapılan bayramlaşma programına, sendika temsilcileri, sivil toplum örgüt yöneticileri ve muhtarların yanı sıra CHP il ve ilçe örgütü yöneticileri ile çok sayıda partili katıldı.

Bayramlaşmada konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar alan Malatya'da o dönemde yaşananların duymazdan gelindiğini belirterek, "Yukarıdakiler üzülür diye gerçekleri duyurmadılar, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi göstermeye çalıştılar. Ama başta muhtarlarımız olmak üzere, herkesin Malatya’nın gerçeğini dördüncü yılında artık göstermesi lazım. 'Bir yılda Malatya’yı inşa edeceğiz, bir yılda çarşıyı ayağa kaldıracağız' diyorlardı. Hep beraber gidin, ne hale geldiğini görün" dedi.

"BİZİM YAPTIKLARIMIZI ENGELLEMEYE YÖNELİK BİR DÜŞÜNCE VAR"

Genel Başkan Özgür Özel’in, Polat Mahallesi’ne bir cami sözü verdiğini, ancak birilerinin bu yapımı engellemeye çalıştığına dair duyumlar aldıklarını söyleyen Ağbaba, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımdan bir cami istediler. Genel Başkanımız bu talebe 'Başüstüne' dedi ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu mükemmel bir cami sözü verdi. Hemen Belediye Meclisi kararı alacağız. Umarım engel çıkarılmaz; ancak bizim yaptıklarımızı engellemeye yönelik bir art niyet olduğunun altını çizmek isterim. Buradan yetkililere sesleniyorum: Bizim amacımız kente hizmet sunmak. O taziye evini benim ailem kullanacak değil, bitince belediyeye devredeceğim. Maalesef ismimizden çekiniyorlar. Buradan bir kez daha çağrı yapıyorum, hangi ilçe, hangi mahalle diyorsa taziye evi yapmaya hazırız. Bütçesi de var parası da var."

"GENEL BAŞKANIMIZIN ALNI AÇIK, MAL VARLIĞI ORTADA"

Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Beşiktaş'taki eviyle ilgili ortaya atılan "değer artışı" iddialarına da yanıt verdi.

Ağbaba, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız, Adalet Bakanı ile ilgili çok önemli iddialarda bulundu. 'Tapu var, para var' dedi, buna cevap veremediler. Şimdi yandaş medya ve bazı gazeteler, Genel Başkanımızın 2021 yılında Beşiktaş’ta almış olduğu evle ilgili asılsız iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiaları ortaya atan haysiyetsizlere, hamussuzlara sesleniyorum, Genel Başkanımızın bir tek kuruşluk yanlışı yok, şahidiyim, kefiliyim.

Bunu niye yapıyorlar, kendi pisliklerini örtmeye yönelik yapıyorlar. Hepinizin vicdanına sesleniyorum, bir bakan, bir devlet memuru, bir milletvekili bu kadar serveti nereden, nasıl kazandı? Bunları cevaplamak yerine, genel başkanımızla ilgili çamur atıyorlar. Canlı yayında söylemiş, mal bildiriminde söylemiş, 'Beşiktaş'ta bir ev aldım' diye. Şimdi sanki bu imar affından faylanmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu da külliyen yalan. Hodri meydan diyoruz, bizim alnımız ak, genel başkanımızın malı mülkü ortada, her yerde açıklıyor, gelin siz de açıklayın, hodri meydan. Gelin siyasi parti genel başkanları, kimin neyi var, hangi mülkü var araştıralım.

Asıl acı olanı ise bu saldırıların en ağırı, daha önce CHP’de milletvekilliği yapmış, CHP’nin ekmeğini yemiş alçaklardan, namussuzlardan geliyor. Bunlar, CHP'yi zayıflatmaya yönelik, AKP tarafından, Saray tarafından kullanılan aparatlardır!"

“YÜREĞİNİZ VARSA ABD’Yİ VE TRUMP’I KINAYIN!”

Ağbaba, ABD ve İsrail’in İran'a saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Ramazan Bayramı kutlanırken, üzerine bomba yağan insanlar bulunduğunu ifade eden Veli Ağbaba, şöyle devam etti:

"İran... Lübnan... Genel Başkanımız da söylüyor: İran’a bomba yağdıran kim? ABD ve İsrail. Peki, bizim 'Müslüman' dışişleri bakanları kimi kınıyor? Sadece İsrail’i. ABD’yi kınamaya yürekleri yetmiyor, güçleri yetmiyor. İsrail tek başına İran’a bomba atabilir mi? Cesaret edebilir mi? Edemez! Onun hamisi, gerçek patronu ABD’dir. Utanmasalar Trump’ı 'barış güvercini' yapacaklar! Dünyada ne kadar katliam varsa sorumlusunun kim olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Sen İran’da rejim değiştirmek için uğraşıyorsun, sen kimsin?

İran halkının iradesine nasıl meydan okuyorsun? Ya da sen kimsin ki Lübnan’da insanların üzerine bomba yağdırıyorsun? Burada muhafazakârlığı ve Müslümanlığı kimseye bırakmayanlara sesleniyorum: Yüreğiniz varsa ABD’yi ve Trump’ı kınayın! Kim İran’a bomba atıyorsa, kim o 168 tane bebeği, kız çocuğunu öldürüyorsa o katildir, katiloğludur! Bunları destekleyenler de onlara tek laf söylemeyenler de bu katliamın ortaklarıdır."

Bayramlaşma programında katılımcıların bayramını kutlayan İl Başkanı Barış Yıldız da birlik ve beraberliğin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gördüklerini söyledi.