CHP'li Ağbaba'dan, tutuklu CHP'li belediye başkanları ve Fatih Altaylı'ya ziyaret: 'Onlar buradan çıkıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

"MAALESEF BURADA BİR İŞKENCE UYGULANIYOR"

Ziyaretin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Ağbaba, şöyle konuştu:

"Maalesef Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana 1 yıla yakın süre geçmiş, hala ortada iddianame yok. Ahmet Özer, ihaleye fesat karıştırmakla suçlanıyor. Ceza alsa bile cezanın yatarını şu anda fazlasıyla yatmış durumda. İhaleye fesatın cezası 6 ay, Ahmet Özer 1 yıldan beri cezaevinde, hala iddianame ortada yok.

Fatih Altaylı da aynı durumda. Ceza alsa bile cezasının yatma süresini cezaevinde yatmış durumda. Maalesef burada bir işkence uygulanıyor, peşin ceza veriliyor. Önce insanlar cezaevinde yatırılıyor, iddianame çıkmıyor ortaya.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın durumu tam bir felaket. Utku Caner Çaykara, belediye başkanı olmadan önce suç örgütü liderinden haraç aldığı iddia ediliyor seçimde kullanılmak üzere. Kamu görevlisi değil, belediye başkanı değil, bundan ceza alamaz, yargılanamaz, irtikap suçu oluşamaz burada. Utku Caner Çaykara’nın yaşadığı şey de hukuk cinayetidir. Burada hukuk cinayeti işlenmeye devam ediyor. Maalesef seçilmiş belediye başkanlarımız cezaevinde. Onlar buradan çıkıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."