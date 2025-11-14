CHP'li Ağbaba ve AKP'li vekiller arasında

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 bütçesi ve kesin hesabı görüşülüyor.

CHP Komisyon Sözcüsü Veli Ağbaba, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada Türkiye'deki denetimsizlik ve cezasızlık kültürünün can kayıplarını artırdığını söyledi. İstanbul Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra zehirlenen ve Almanya'dan tatile gelen 4 kişilik bir aileden üç kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ağbaba, "2025 yılında insanlar kumpirden ölüyor. Bu turizmi nasıl etkilemez? Denetim yok" ifadelerini kullandı.

Sahte alkol kaynaklı ölümlerin de sürdüğünü belirten Ağbaba, "Her yıl 500 insan sahte içkiden hayatını kaybediyor. Bu insanlar her kesimden. Sorun görmezden geliniyor" dedi.

AĞBABA İLE AKP'Lİ VEKİLLER ARASINDA "FETÖ" ATIŞMASI

CHP milletvekili Veli Ağbaba ile AKP'li milletvekilleri arasında FETÖ üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Ağbaba, iktidarın "yandaş vakıfları" desteklediğini savunarak geçmişte FETÖ bağlantılı vakıfların da aynı şekilde büyütüldüğünü söyledi. AKP sıralarından gelen itirazlar üzerine sözler sık sık karşılıklı atışmalara dönüştü.

AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırıkpınar: İftira atma.

Veli Ağbaba: Ne iftirası ya! FETÖ'nün ortağı değil misiniz? FETÖ'yü besleyip büyüten sizsiniz.

AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş: Gizli ortağı da sizsiniz.

Veli Ağbaba: Bak, bir şey söyleyeyim mi, FETÖ'yle el sıkışanın evi yıkılsın sen de söylesene. Hepinizin resmi var, albüm yaparız.

İsmail Güneş: FETÖ'yle benim resmim yok.

Veli Ağbaba: Gidememişsindir, yetişememişsindir.

İsmail Güneş: Hayır, kaç sefer teklif edildi, geri çekildim, gitmedim.

Veli Ağbaba: Gidememişsindir kardeş. Zaman gazetesi cebinizde geziyordunuz, abone olmamak suçtu. Bizimle en son konuşacağınız konu FETÖ meselesi. Diyordunuz ya, 'Aynı kıbleye namaz kılıyoruz.' Ne yaptılar size aynı kıbleye namaz kıldıklarınız; Meclisi bombaladılar.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan: 'Allah affetsin' dediniz ya.

Yaşar Kırkpınar: Terörist olduğu anlaşılınca siz sahip çıktınız.

Veli Ağbaba: Ne sahipleneceğiz, sahiplenenin Allah belasını versin.

İsmail Güneş: FETÖ'ye operasyon yapıldığında onları mahkemede savunan sizdiniz.

Veli Ağbaba: Git işine, en son konuşacağın o. Bunları general kim yaptı? Bu Meclisi bombalayanları general kim yaptı?

İsmail Güneş: Savunan sizdiniz, sizdiniz.

Veli Ağbaba: Bizden bir tane FETÖ'cü çıktı mı? Bizde bir tane FETÖ'cü milletvekili çıktı mı? Bir tane FETÖ'cü belediye başkanı çıktı mı? Belediye başkanlarını niye görevden aldınız? Melih Gökçek'i niye görevden aldın? Bursa'yı niye görevden aldın? Balıkesir'i niye görevden aldın? Elini tutmadığınız, eteğini öpmediğiniz kimse var mı ya. FETÖ'yü besleyen, büyüten, devleti teslim eden sizsiniz. Askeri casusluk, Balyoz, Ergenekon davalarında FETÖ'yle işbirliği yaptınız.

Veli Ağbaba, konuşmasının devamında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarına yönelik eleştirilerini sıraladı.