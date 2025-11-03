CHP’li Akgüngör’den TMO’ya çeltik alım fiyatı tepkisi: 'Çiftçimizi desteklersek bu ülke var olur'

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) çeltik alım fiyatını hâlâ açıklamamasına tepki gösterdi. Akgüngör, Edirne’de üreticileri çeltik kurutma sahasında ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadığı sorunları dinledi. Üreticilerin her türlü zorluğa rağmen üretime devam ettiğini belirtti.

Akgüngör, TMO’nun fiyat açıklamamasının piyasada belirsizlik yarattığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün Ahmet Çalışkan ağabeyimizin çeltik kurutma sahasına geldik. Biliyorsunuz çeltik kurutmasında artık son günleri yaşıyoruz. Yaklaşık Edirne’de 430 bin dönüm yer işleniyor. Bunun yaklaşık 70 bin dekarı küçük taneli çeltikten oluşuyor. TMO hâlâ bu ürüne bir fiyat vermiş değil. Özel tüccarlar ise bu üründen numune dahi almıyorlar. Yani bu ürün 26 lira bile etmiyor. Bizim talebimiz şudur; çiftçimiz her türlü ekonomik zorluğa rağmen üretmeye devam ediyor. Çiftçimizi desteklersek bu ülke var olur. Çiftçi olmazsa bu ülke var olmaz. Herkesten destek bekliyoruz. Hükümetin bu tarım politikasını kınıyoruz.”

“HÂLÂ OFİSTEN BİR HABER YOK”

Üretici Ahmet Çalışkan, çeltiklerine alıcı bulamadıklarını belirterek, “İlk etapta fiyatlar iyiydi onun için ofis fiyat açıklaması yapmadı. Fakat şu anda fiyatlar çok gerilere geldi. Çeltiklerimize alıcı bulamıyoruz. Fiyatlar yükseldiği zaman ofis fiyatları düşürmek için devreye giriyor. Fiyatlar düştüğü zaman da devreye girmesi gerekiyor. Hâlâ ofisten bir haber yok” dedi.

Üretici Mehmet Hançerler ise geçen yıl çeltik ekmeleri yönünde tavsiyede bulunduklarını, üretim yaptıklarını ancak bu yıl ürünlerini satamadıklarını söyledi.