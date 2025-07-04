CHP’li Ali Gökçek'ten Bakan Işıkhan'a zor soru: 'Bakanlığa ait 13 katlı bina ucuza mı kiraya verildi?'

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait bir kamu binasının yıllık 1 milyon 60 bin TL karşılığında kiraya verildiği iddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Gökçek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı’na ait olan bu binanın, Özal Bulvarı üzerinde yer aldığını ve toplam 13 kat ile 52 daireden oluştuğunu ifade etti. Gökçek, binanın 1 Ağustos 2024 tarihinde yıllık 1 milyon 60 bin TL’ye kiraya verildiğini, bu rakamın piyasa koşullarının çok altında olduğunu vurguladı.

“Ankara’nın merkezinde bulunan, 13 katlı ve 52 dairelik bir kamu binasının aylık sadece 88 bin TL’ye kiralanması kabul edilemez” diyen Gökçek, “Bakanlık bu kiralama işlemi öncesinde piyasa araştırması yaptı mı? Kamuoyu kiralama süreci hakkında bilgilendirildi mi? Eğer bu süreçte bir kamu zararı oluştuysa bunun hesabı mutlaka verilmelidir” dedi.

"KAMUOYUNA YÖNELİK AÇIK BİR BİLGİLENDİRME YAPILMIŞ MIDIR?"

Gökçek, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti: