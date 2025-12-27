CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'Şenol Aslanoğlu' tepkisi: 'Bu utanç verici bir durum...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İzmir il eski başkanı Şenol Aslonoğlu’nun yeniden gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Başarır, yaşananların hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu söyledi.

Başarır, “Bu sistematik bir baskı haline geldi" dedi.

"BUNU GAZETECİ İKİ BARIŞ TERKOĞLU VE BARIŞ PEHLİVAN'DA DA GÖRÜYORUZ"

Bu durumun sadece Aslanoğlu’yla sınırlı olmadığını söyleyen Başarır, “Bunu gazeteci iki Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'da da görüyoruz, Şenol başkanımızla da görüyoruz. Can sıkıldıkça gözaltı oluyor” dedi.

Cezaevindeki isimler üzerinden de benzer uygulamaların yapıldığını vurgulayan Başarır, “Hatta cezaevindeki arkadaşlarımız hakkında bile bir daha gözaltı kararı veriliyor” diye konuştu.

Daha önceki örnekleri hatırlatan Başarır, “Barış Terkoğlu, Baki Aydöner'de bunu gördük” ifadelerini kullandı ve yaşananları “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Ev hapsi bulunan bir siyasetçi hakkında gözaltı kararı verilmesini eleştiren Başarır, “Adli kontrolle serbest bırakıldı daha sonra ev hapsi olan ardından ev hapsi kaldırılan bir siyasetçiye gözaltı kararı veriyorsun. Yazık” dedi.