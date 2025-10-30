CHP’li Arslan'dan staj ve çıraklık mağdurları için kanun teklifi

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, staj ve çıraklık mağdurlarına sigorta haklarının verilmesi için hazırladığı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, stajyer, çıraklık ve meslek lisesi öğrencilerinin fiilen işe başladıkları tarihin sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesini ve bu sürelere borçlanma imkanı getirilmesini öngörüyor.

Arslan, teklifle erken yaşta üretime katılan milyonlarca yurttaşın emeğinin sosyal güvenlik sisteminde karşılık bulmasının hedeflendiğini söyledi.

''SİGORTA BAŞLANGICI OLARAK KABUL EDİLMELİDİR''

Arslan, teklifin gerekçesinde mevcut sistemin genç emekçileri yıllardır görmezden geldiğini belirterek, “Meslek lisesinde, atölyede, fabrikada, işyerinde alın teri döken milyonlarca gencimiz üretimin bir parçası olmuş, ülkenin büyümesine katkı sunmuştur. Ancak sosyal güvenlik sistemi bu emeği yok saymıştır. Bu bir haksızlıktır, bu bir adaletsizliktir. Fiilen işe başlanılan tarih, sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir” ifadelerini kullandı.

''BU KANUN TEKLİFİ, GENÇLERİMİZİN GASP EDİLEN HAKLARININ İADESİDİR''

Arslan, düzenlemenin yalnızca teknik bir değişiklik olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak emeğiyle yaşayan, alın teriyle hayatını kazanan herkesin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu kanun teklifi, erken yaşta çalışmaya başlayan gençlerimizin gasp edilen haklarının iadesidir. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektirir; biz bu anlayışın temsilcisiyiz.”

“BU MÜCADELE SONUÇ VERENE KADAR SÜRECEK”

Staj ve çıraklık mağdurlarının yıllardır dile getirdiği talepleri Meclis’e taşıdıklarını belirten Arslan, “Bu haksızlık artık son bulmalı. Milyonlarca yurttaşın emeğini yok sayan bu düzen değişecek. Bu mücadele sonuç verene kadar sürecek; biz emeğin, adaletin ve hakkın yanında olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.