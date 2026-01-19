CHP’li Aşkın Genç: 'Faize 19 günde ödediğiniz parayı, emekliye bir yıl için bile çok görüyorsunuz'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya tamamlanmasını öngören kanun teklifine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Genç, yapılan artışın bir refah düzenlemesi olmadığını vurgulayarak, "En düşük emekli maaşı 18 bin 939 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor. Emeklinin cebine giren gerçek artış sadece bin 60 lira. Buna zam deniyor ama bu geçim değil, oyalamadır" değerlendirmesini yaptı.

2025 yılında merkezi yönetim bütçesinden 2 trilyon 54 milyar liranın faize gittiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Devlet 2025 boyunca her gün yaklaşık 5,6 milyar lirayı, her saat 233 milyon lirayı, her dakika yaklaşık 4 milyon lirayı sadece faize ödedi. Emekliye gelince, bir yıl için 'çok büyük' denilen rakam 110 milyar lira. Yani faize 19 günde ödediğiniz parayı, emekliye bir yıl için bile çok görüyorsunuz. Mevcut durumda, emekli geçinebilmek için borçlandı, bu nedenle 2025’in ilk 11 ayında 1 milyon 946 bin yurttaş icraya verildi. Bu rakamları alt alta koyduğunuzda şunu görüyorsunuz, bu ülkede her gün ortalama 5 bin 900 kişi borcunu ödeyemediği için icra takibine düşüyor. Her saat 245 kişi, her 15 dakikada 60 kişi, neredeyse her dakikada 4 vatandaş icralık oluyor. Bugün 4 milyon 173 bin insan icra dosyasıyla yaşıyor. Siz en düşük emekli aylığını 18 bin 939 liradan 20 bine ‘tamamlıyor’, kalan hayatı emekliye kredi kartıyla, borçla, icrayla finanse ettiriyorsunuz. Bu sosyal devlet değildir; yoksulluğu borçla yönetme politikasıdır.

Son beş yılın market verilerine baktığımızda, neredeyse her yıl başka bir temel ürünün yüzde 100’ü aşan zamlarla gündeme geldiğini görüyoruz. 2021’de patates yüzde 124 arttı. 2023’te kabak yüzde 156, yeşil soğan yüzde 152, maydanoz yüzde 146 zamlandı. 2024’te markette izlenen 41 ürünün 40’ı zam gördü. 2025’te ise limon yüzde 133, elma yüzde 110, fındık yüzde 106, Antep fıstığı yüzde 100 arttı. Emeklinin sofrası her yıl başka bir ürünün ‘zam şampiyonu’ olduğu yarışın altında eziliyor. Bazen patates, bazen kabak, bazen limon… Ama sonuç hiç değişmiyor: Mutfak, emeklinin maaşını solluyor. 20 bin lira açlık sınırının altında, kira seviyesinin gerisinde, gıda gerçekliğinin çok altında. Bu rakam bir iyileştirme değil, yoksulluğun yeni adıdır. Emekli sadaka istemiyor, lütuf istemiyor; çalıştığı hayatın karşılığını istiyor. En düşük emekli maaşı en az asgari ücret düzeyinde olmalı ve gerçek enflasyona göre korunmalıdır. Aksi halde bugün 20 bin dediğiniz rakam, altı ay sonra yine ‘destek’, yine ‘tamamlama’, yine ‘geçici çözüm’ olarak karşımıza çıkacaktır. Bu çözüm değil, sorunu ertelemektir."