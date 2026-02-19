CHP'li Asu Kaya'nın soru önergesine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın vakıf ve derneklerle yaptığı iş birliklerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Tekin, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından 676 ayrı protokolün yürütüldüğü, çok sayıda vakıf, dernek ve çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapıldığı, bu protokollerin mevzuata uygun olduğunu belirtti.

Tekin, protokol yapılan kurumlar arasında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), İHH, çeşitli vakıflar ve derneklerle spor federasyonlarının da bulunduğunu ifade etti.

"ŞEFFAF OLMAYAN İŞ BİRLİKLERİ..."

Bakan Tekin’in yanıtını değerlendiren Kaya, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) asli görevi, eğitimi doğrudan ve kamusal sorumlulukla yürütmektir. 676 protokol, eğitim alanının sistematik biçimde vakıf ve dernekler eliyle şekillendirildiğini göstermektedir. Eğitim politikası, şeffaf olmayan iş birlikleri üzerinden yürütülemez" dedi.

Kaya, çocukların eğitim ortamlarının ideolojik ya da dış etkilere açık hale getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak protokollerin kapsamı, içeriği ve denetim süreçlerinin kamuoyuna ayrıntılı şekilde açıklanması çağrısında bulundu.

"YANITLAR YENİ SORULARI BERABERİNDE GETİRDİ"

Tekin'in yanıtında, Bakanlığın yanıtında ayrıca çocuk yaşta evliliği meşrulaştıran açıklamalarıyla bilinen Nurettin Yıldız’ın Bursa’da okullarda ders anlatmasına ilişkin herhangi bir izin talebinde bulunmadığı, İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenmek istenen bir programın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı ifade edildi.

Kaya, “Sorularımıza verilen yanıtlar yeni soruları beraberinde getirmiştir. Eğitim alanında yapılan her uygulamanın hesabı kamuoyuna verilmelidir. Çocuklarımızın geleceği, siyasi ve ideolojik tercihlere teslim edilemez” dedi.

Kaya, sürecin Meclis gündeminde tutulacağını belirtti.