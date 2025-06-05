CHP'li Asu Kaya: 'Oya Başkanımızın, bürokrat ve yönetici kadınların yanındayız'

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in tutuklanmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kadın siyasetçilere, kadın temsiline savaş açan iktidarın güçlü kadınları yıldıramayacağını ifade etti. Kaya, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımıza ve belediye bürokratlarımıza yönelik operasyonlarla halkın iradesi gasbedilmeye devam etmektedir. İktidarın yargısının en son gerçekleştirdiği ve darbe dönemini aratmayacak görüntülerin servis edildiği gözaltı ve tutuklamalarda Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin de tutuklanmıştır. Bugüne kadar da yerel yönetimlerde görev yapan 10 kadın yönetici ve bürokrat hukuksuzca tutsak edilmiştir. Kentlerini liyakatle yöneten kadınları, bürokratları kumpaslarınızla yıldıramazsınız. Oya Başkanımızın, bürokrat ve yönetici kadınların yanındayız.

"ONLARI YILDIRAMAYACAKSINIZ''

Kadınların siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımı zaten sınırlandırılıyorken, kadınların yerel siyasete katılımlarının önüne her geçen gün yeni engeller çıkıyorken Cumhuriyet Halk Partimiz liyakatli, güçlü ve halkın gerçek temsilcileri olan kadınların her zaman arkasında durmuş onları ulusal siyasette olduğu gibi yerel yönetimlerde de karar alma mekanizmalarına dahil etmiştir. Erkek egemen siyaset anlayışı ise belediyelerimize yönelik gerçektirilen operasyonlarla sadece halkın iradesini gasbetmemiş aynı zamanda kadınların toplumsal ve siyasi hayata eşit katılımına yönelik ağır bir saldırı da gerçekleştirmiştir. Eşitlikçi sosyal demokrat belediyecilik anlayışı da cezalandırılmaya çalışılmaya devam etmektedir. Buradan sesleniyoruz, kentlerinde kadın seçmenler başta olmak üzere oy aldıkları tüm seçmenleri liyakatleriyle, yaptıkları başarılı toplumsal ve sosyal çalışmalarla temsil eden güçlü kadınları, Oya Başkanımızı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nu, Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker’i, eski genel müdürü Elif Atayman’ı, Medya AŞ yöneticileri Elif Güven’i, Ceyda Kıryak’ı, Fatoş Ayık’ı, İBB Ulaşım Müdürlüğü Yaya Şefi Ebru Yılmazlar’ı, Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli’yi tutuklayarak onları yıldıramayacaksınız.

"BU ANLAYIŞI BİZ SONA ERDİRECEĞİZ''

Sadece birer belediye başkanı, bürokrat ve yönetici değil aynı zamanda çocuklarından bayramda ayrı tutulan anneler onlar. Adaletsizlikle, hukuksuzlukla acı çektirdiğiniz, annelerinden ayrı bıraktığınız o çocuklar bir gün sizden hesap soracaktır. Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’in ve tutuklanan tüm kadınların bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Sebepsiz yere çocuklarından ayrı bırakılan, yatarı olmayan cezalarla hukuksuzca cezaevlerinde tutularak ailelerinden ayrı bıraktığınız tüm kadınlar için özgürlük istiyoruz. Türkiye’de kadın temsilinin, sosyal adaletin ve toplumsal vicdanın yok olmaması ve güçlendirilmesi için çağrı yapıyoruz. Suçsuz bir şekilde hapiste tutulan kadınların her daim yanlarında, arkalarındayız. Çünkü biliyoruz, bu zulmü, liyakatli, çalışkan, ömrü mücadeleyle geçmiş olan kadınları tutsak eden bu zihniyeti, bu anlayışı biz sona erdireceğiz. Kadınlar sona erdirecek."



