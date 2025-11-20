CHP'li Bağcıoğlu: 'Devam eden 3 binden fazla savunma projesi, tekrar önceliklendirilmeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye’nin çevresindeki artan silahlanma faaliyetleri, yeni askeri iş birlikleri ve bölgesel güvenlik ortamındaki gelişmeler konusuna ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, özellikle Yunanistan’ın hava ve deniz kuvvetlerine yönelik modernizasyon adımları ile çevre ülkelerdeki kapasite artışının Türkiye açısından stratejik sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

''İLAVE MADDİ VE İNSAN KAYNAĞI SAĞLANMALI''

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgemizde devam eden savaş ve çatışmalar, devletler arasında yaşanan gerginlikler güvenlik ortamını olumsuz etkiliyor. Buna bağlı olarak da devletlerin silahlanma faaliyetleri artarak devam ediyor. Bu kapsamda, batı komşumuz Yunanistan özellikle deniz ve hava kuvvetleri için nitelikli silahlanma faaliyetlerini sürdürüyor. Rafale tedariki, F-16 Blok 70 modernizasyonu ve F-35 planları, Fransa’dan muhrip tedariki, İtalya’dan fırkateyn, ABD’den kıyı muharebe gemisi alım niyeti devam ediyor.

Ayrıca İsrail’den yaklaşık 3 milyar Euro değerinde kapsamlı bir hava savunma paketi alıyor, taarruz helikopterleri için gelişmiş güdümlü mermi entegrasyonu devam ediyor. Ukrayna ile insansız deniz aracı ortak üretim tesisi kuracağı iddia ediliyor. Bu girişim, Ukrayna’nın Karadeniz’deki deniz harekatından elde ettiği tecrübelerin paylaşımı açısından da önemli. Sadece Yunanistan değil, çevremizdeki hemen hemen tüm devletler veya devlet dışı oluşumlar kapasite artırmaya devam ediyor. Yeni savunma sanayi ve askeri işbirliği ittifakları kuruluyor.

Barışın yolu etkin caydırıcılıktan geçiyor. Müteakip dönem, bölgesel caydırıcılık için çok kritik olacak. Bu yüzden kısıtlı kaynaklar ama acil ihtiyaçlar dikkate alınarak; devam eden 3 binden fazla savunma projesi, 'harekat ihtiyaç makamlarının' görüşleri çerçevesinde tekrar önceliklendirilmelidir. Milli güvenliğimiz açısından 'acil, hayati ve kritik projelere', ötelenen veya iptal edilen projelerden tasarruf edilecek ilave maddi ve insan kaynağı sağlanmalıdır."