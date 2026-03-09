CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Kerpe Adası' açıklaması: 'Gayri askeri statüsünün fiilen aşındırılması anlamına geliyor'

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Yunanistan'a 1947'de "gayri askeri statüde" devredilen adalardan Kerpe'ye hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye kıyılarına çok yakın ve etki mesafesinde bulunan Kerpe Adası’na hava savunma sistemi konuşlandırılmasının, askerî yönünden çok uluslararası hukuk boyutuyla önem taşıyan bir gelişme olduğunu belirtti.

Kerpe ve diğer Menteşe Adaları'nın 1947 Paris Antlaşması ile gayri askeri statüde Yunanistan’a devredildiğini bildiren Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu statü, söz konusu adaların askerî tahkimat ve silahlandırmadan uzak tutulmasını öngören açık bir hukuki rejim oluşturmuştur. Bu çerçevede Kerpe Adası’na hava savunma sistemi konuşlandırılması, adaların gayri askeri statüsünün fiilen aşındırılması anlamına gelmekte ve uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

Bu tür adımlar aynı zamanda Ege’de Lozan Antlaşması ile oluşturulan hassas dengeyi de zedeleme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu konuşlandırmanın uluslararası hukuka aykırı olduğu, ancak geçici nitelik taşıdığı varsayımıyla güvenlik gerekçeleri ortadan kalktığında Kerpe Adası’ndaki askerî sistemlerin kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin hak ve taleplerinin saklı tutulduğunun şimdiden kayıt altına alınması önem taşımaktadır. Bu hususun yalnızca diplomatik kanallarda değil, devam eden Güven Artırıcı Önlemler görüşmelerinde de resmî kayda geçirilmesi gerekmektedir."