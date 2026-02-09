CHP’li Barut'tan Bakan Işıkhan'a soru önergesi: Gıda ve kira yardımı planlanıyor mu?

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, açlık ve yoksullukla boğuşan emeklilere insanca yaşam ve barınma hakkı için kira yardımı, refah payı ile ek ödeme yapılması talebiyle Meclis’e soru önergesi sundu. Barut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu önergede, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde açlık sınırı 32 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 93 bin liranın üzerine çıkmıştır; bu da halkımızın olduğu gibi emeklilerin de temel ihtiyaçlarını karşılama gücünü yok ediyor. 2026 Ocak ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kira bedeli yaklaşık 24 bin 700 TL’ye ulaşmıştır ve büyükşehirlerde bu bedeller daha yüksek seviyelere çıkmaktadır; örneğin İstanbul’da 35 bin 500 TL, Ankara’da 28 bin 200 TL ve İzmir’de 27 bin 500 TL civarındadır. Bu rakamlar, kiraların enflasyon ve ücret artışlarının çok üzerinde yükseldiğini göstermektedir.

Bazı Anadolu illerinde kiralar 10 bin TL – 15 bin TL bandında seyretmekte olup, büyükşehirlerle bölgesel kira farkı iki veya üç kat civarına çıkmaktadır. Bu durum, emeklilerin yaşam maliyetini belirleyen en önemli kalemlerden biri olan konut giderlerinde bölgesel eşitsizliği artırmaktadır. Ülkemizde açlık sınırı 32 bin liranın, yoksulluk sınırı ise 93 bin liranın üzerine çıkmıştır; bu da halkımız gibi emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılama gücünü doğrudan zorlamaktadır. Artan kira bedelleri ile emekli aylıkları arasında yaşanan bu makas, özellikle büyükşehirlerdeki emekliler için barınma hakkının fiilen engellenmesine yol açmakta ve bu durum sosyal devlet ilkesini zedelemektedir.

"GIDA YARDIMI YAPILMASI GÜNDEMDE MİDİR?"

Barut önergesinde "Türkiye genelinde emeklilerin ortalama aylık gelirlerinin yüzdelik olarak ne kadarı kira giderine gitmektedir? Büyükşehirlerde yaşayan emekliler ile küçük ve orta ölçekli illerde yaşayan emekliler arasında yaşam maliyeti farkına rağmen aynı emekli aylığının uygulanmasının, yoksulluk riskini artırdığına dair Bakanlığınızın bir etki analizi bulunmakta mıdır? Kira artış oranlarının emekli maaş artış oranlarını sürekli aşmasının, emeklilerin barınma hakkı üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızca hazırlanmış bir rapor bulunmakta mıdır? Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimiz için gıda yardımı yapılması gündemde midir? Büyükşehirlerde yaşayan emeklilerimiz için kira yardımı yapılması gündemde midir? Kira enflasyonu ve emekli maaşı arasındaki makası kapatmak için emeklilere kira desteği, refah payı, hedefli transfer veya ek ödeme gibi bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır" sorularına yer verdi.