CHP’li Başarır’dan Bakan Çiftçi’nin o açıklamasına sert yanıt: ‘Kaçı görevden alındı, kaçına kayyum atandı?’

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, 591 AKP’li belediyeye soruşturma izni verdiklerini yönelik ifadesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, AKP'nin 2024 seçimlerinde kazandığı toplam belediyenin 505 olduğunu hatırlattı.

Başarır'ın paylaşımı şöyle:

"İçişleri Bakanı, '591 AK Partili belediyeye soruşturma izni verdik' diyor. Ama ortada açıklanması gereken çok ciddi bir belirsizlik var: 31 Mart 2024 seçimlerinde AK Parti’nin kazandığı toplam belediye sayısı 505."

"591 SORUŞTURMA İZNİ VERİLEN BELEDİYELER HANGİLERİ?"

Başarır paylaşımında Bakan Çiftçi'nin yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı:

"Madem rakam bu, o zaman tüm soruları tek tek cevaplayın: 591 soruşturma izni verilen belediyeler hangileri? Bu dosyalar hangi dönemi kapsıyor? Kaçı mevcut belediyelerle, kaçı önceki dönemlerle ilgili? Bu izinlerden sonra kaç dosyada takipsizlik verildi? Kaç AK Partili mevcut belediye başkanı yargılanıyor? En önemlisi: Kaçı tutuklu yargılanıyor? Kaçı görevden alındı, kaçına kayyum atandı?"

Başarır paylaşımı, "Muhalefete gelince şafak operasyonu, kelepçe ve anında tutuklama; iktidara gelince sayısı bile izaha muhtaç dosyalar ve sonucu açıklanmayan süreçler… Sayın Bakan, bu sorulara derhal cevap vermelidir" ifadeleriyle tamamladı.