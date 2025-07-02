CHP'li Başarır'dan, Bakan Tunç ve Yerlikaya'ya 'gözaltı görüntüleri' tepkisi: 'Yazıklar olsun, sizin göreviniz Saray'ın İletişim Başkanı gibi davranmak değil!'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, "Maalesef ki, o gün avukatlık görevinde bulunanlar AKP'nin kurucular kurulu listesinde oldu. Canileri savunanlar milletvekili oldu. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Sivas'ı dün gibi yaşıyoruz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin görüntülerin basında ve sosyal medyada yer almasıyla ilgili konuşan Başarır, emniyet araçlarına ilişkin fotoğrafları kürsüden göstererek şunları kaydetti:

"Sabah saat altı sıralarında emniyetin araçları drone ile çekilmiş çünkü bunların servis edilmesi gerekiyor. Emniyet büyük bir organize suç örgütüyle ya da uyuşturucu çetesine bir operasyon yapıyor, değil mi? Hayır. Tamamen düzmece bir soruşturmayla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir soruşturma yapıyor. Utanmadan, sıkılmadan bu görüntüleri alıyorlar, bugün medyaya servis ediyorlar. Bunu basının çekme ihtimali yok arkadaşlar. Bunu ancak emniyet alabilir. Neden? Bizi toplum nezdinde küçük düşürecekler. Küçük düşüren birisi varsa burada, AKP iktidarıdır. Soruşturmaların sebebi budur, algı yaratmak. Gören de bunları uyuşturucuyla mücadele ediyor sanır. Adalet Bakanına ve İçişleri Bakanına söylüyorum. Yazıklar olsun. Sizin göreviniz bu değil. Sarayın İletişim Başkanı gibi davranmak değil."

"İBDA-C POLİSE VURACAK, TAKSİM’İ YAKACAK; EN MASUM EYLEMİ ORTAYA KOYAN BU ÜLKENİN GENÇLERİ GÖZALTINA ALINACAK"

Başarır, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının 100'üncü günü nedeniyle Saraçhane'de düzenlenen mitingde 42 kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, "Ne yapmış? Polise taş mı atmış? Polise mi saldırmış? Orada bulunmak, mitinge katılmak tek suçları. Gazeteciler, muhabirler alındı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü İslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi (İBDA-C) üyelerinin Taksim'de Leman Dergisi'ni protesto etmek için bulundukları sırada vatandaşlara ve polislere saldırdığını belirten Başarır, "İBDA-C suçsuz, ülkedeki gençler suçlu. İBDA-C polise vuracak, Taksim’i yakacak, lokantalara saldıracak, laikliğe, Cumhuriyet'e hakaret edecek; en masum eylemi ortaya koyan, anayasal hakkını kullanan bu ülkenin gençleri gözaltına alınacak. İşte Türkiye'deki hukuk düzeni budur. Türkiye'de hukuk askıya alınmıştır" dedi.

"AKBELEN'DE DE OLDUĞU GİBİ YİNE EN BÜYÜK DİRENİŞLERİMİZDEN BİR TANESİNİ GÖSTERECEĞİZ"

Ceketinin cebine zeytin dalı takan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, zeytinliklerin madenciliğe açılmasına ilişkin kanun teklifinin yarın Meclis Genel Kurulu'na geleceğini ve buna direneceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle bu yasanın derhal geri çekilmesini bir kez daha söylüyoruz, uyarıyoruz. Eğer çekilmezse, Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, Akbelen'de de olduğu gibi yine en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu, 86 milyonun milletvekilleriyiz, grubuyuz. Siz artık Türkiye'deki 300, 400 tane şirketin vekili olmayı bırakın. Gelin Türkiye'nin vekili olun. O yüzden bu yasayı yırtıp atın. Çünkü yaşlanmayan, kurumayan tek ağaç belki dünyada yaşlandıkça güzelleşen, büyüyen zeytin ağacı. Zeytinin yerini değiştirmeyin. Zeytinleri sökmeyin. Çiftçiye dokunmayın. Temiz enerjiyi hep beraber bu Meclis'te sağlayabiliriz, üretebiliriz. Zeytini çürüterek, keserek yerini değiştirme."

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Biz bugüne kadar bedel ödedik ama milletimize bedel ödetmedik" açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyor: 'Biz ekonomik yükü, krizi halka yansıtmadık'. O zaman Sayın Erdoğan, daha dün doğal gaza yüzde 24,8 zam yaptın, bunu cebinden öde. Çıkar cebinden öde. Sen ödemiyorsun. Bakın bunu söylediği günlerde, gece yarısı doğal gaza yüzde 24,8 zam geliyor. Kim ödüyor bunu? Bilal mi ödüyor? Tayyip Bey mi ödüyor? Bu insanlar ödüyor" dedi.

Bir başka soru üzerine, Zafer Partisi'nin dün Saraçhane'de gerçekleşen miting için teşkilatlarına talimat vermesi hakkında Başarır, "Biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bunu çok kıymetli Sayın Ümit Özdağ için de verdik. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanlarımız için değil; nerede bir mağdur varsa onun için veriyoruz. O yüzden bizimle yürüyen, bu yolda destek veren, tam bir mücadelenin ortasındayız. Gerisi halkın takdiridir" şeklinde konuştu.

"FAHRETTİN ALTUN’UN BİZE SORU SORMAK, HESAP SORMAK GİBİ HADDİ YOK"

Bir gazetecinin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkındaki açıklamalarını nasıl değerlendiğini sorması üzerine Ali Mahir Başarır, şu yanıtı verdi:

"Sen kimsin Fahrettin Altun? Sen atanmış bir insansın. Bu konuya Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı cevap verebilir. Hangi sıfatla buna cevap veriyorsun? Fahrettin Altun’un bize soru sormak, hesap sormak gibi haddi yok. Fahrettin Altun atanmış bir insandır. Cumhurbaşkanına fikir verir, akıl verir, verdiği akıl fikir de ortada. Ama bize ayar veremez. Ama son gelişmeler, İletişim Başkanlığı’nın sorun ekibinin yarattığı algı evet, yargılanmaya muhtaçtır. Öyle bir gün gelecek ki Fahrettin Altun da bağımsız mahkemelerde, tarafsız mahkemelerde yargılanacaktır."