CHP'li Başarır'dan 'saha' mesajı: 'Butlancı arkadaşlar gelin, Maçka'da 40 metre yürüyün'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Karadeniz Bölgesi'nde yaptığı ziyaretlerin son durağı Maçka'da partisinin üyeleriyle bir araya geldi.

Başarır, burada yaptığı konuşmada, "Buradan önce İstanbul, sonra Eskişehir'de grup toplantımızı genel başkanımızla yapacağız. Sonra Niğde, sonra Ankara, Türkiye'yi gezmeye devam edeceğiz. Biz milletle buluşmaya devam edeceğiz. Sokağı bırakmayacağız. Halkla yürümeye devam etmek zorundayız" dedi.

Çok zor günler geçirdiklerini, CHP'ye "yargı yoluyla darbe yapıldığını" söyleyen Başarır, "Milyonların rızasının tersine, 2 milyon üyenin rızasının hilafına, bir yönetim, bir genel başkan atandı. Bundan mutlu olan tek bir kişi var 86 milyonda, Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

Başarır, günlerdir Karadeniz’de bulunduğunu; sokaklarda, çarşıda, pazarda, evlerde, köylerde, yaylalarda milletin gözünün içine bakarak konuştuklarını anlatarak, "CHP'ye oy veren, vermeyen herkesin 'Haklısınız. Yürüyün, arkanızdayız' dediğini" ifade etti.

Ali Mahir Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çok önemli. Karadeniz'de ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar beraber olduğumuzu gördüm. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Tabii ki beni üzen çok şey var. Hemen ilkinden başlayayım. Bu butlan yönetimi geldi, ilk iş bizi disipline verdi. Beni disipline verip ihraç edecek tek güç sizsiniz, Ankara'daki 20 kişi değil.

"ABS FREN SİSTEMİ OLARAK GELMİŞLER"

Artvin’e gidiyorum Rize’ye gidiyorum Tirebolu'ya, Giresun'a, Trabzon'a, Maçka'ya, Fındıklı'ya, Ardeşen'e, Pazar'a, Kemalpaşa'ya, Hopa'ya, ilçe başkanlarım, il başkanlarım millete, üyelerime, halka mesaj atacak, değil mi? İlk işleri mesaj sistemini kapatmışlar. Siz bu partiye milletle aranıza mesafe koymak için mi geldiniz? Nasıl bir şey bu? Benim ilçe başkanım, il başkanım millete, halka, üyelere mesaj atamıyor. Yasaklamışlar, kapatmışlar mesaj sistemini. İşte niye geldikleri belli. Onlar ABS fren sistemi olarak gelmişler. Bu olacak şey mi? Biz Maçka'ya geleceğiz, üyelerimize mesaj atamayacağız. Neden? Ankara o mesaj sistemini kapatmış. Bakın bu darbe günlerinde oluyor. Bu depremde oluyor. Olağanüstü felaketlerde oluyor. Öyle bir felaketi yaşıyoruz ki iletişimimiz kesildi, üyelerimizle, halkımızla. İşte bunu affedemiyorum. Bunu kabul edemiyorum.

Sonra 26 il başkanımı görevden alıyorsun. Her yeri alacak da il, ilçe başkanı bulamıyor 86 milyon içerisinde. 'Ben darbeci değilim' diyor, kabul etmiyor. Neredeyse gazeteye, televizyona il başkanı aranıyor diye ilan verecekler. Bizleri ihraç etti. 2 grup başkanvekilini, 9 milletvekilini disipline verdi.

"MECLİS'TE KONUŞMAM, ARDEŞEN'DE, TİREBOLU'DA, MAÇKA'DA KONUŞURUM"

Ben CHP'nin Grup Başkanvekili olarak üç yıl boyunca en çok konuşan milletvekiliyim parlamentoda. Toplam 40 saat konuşmuşum. İnanılmaz bir süre. Emekliyi, ezilenleri, açlığı, yoksulluğu, adaletsizliği konuşmuşum; çocukları, gençleri, kadınları, haklarımızı savunmuşum. Şimdi ben bir aydır Meclis'te konuşamıyorum. Sizin mesaj sisteminizi, iletişiminizi kapatanlar bizi de susturmaya çalıştılar. Ama nafile bir çaba. Meclis'te konuşmam, Ardeşen’de konuşurum, Tirebolu’da konuşurum, Maçka'da konuşurum. İşte ben buradayım. Siz neredesiniz arkadaşlar? Biz beş gündür il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, milletvekillerimizle 40 kilometre adım atmışız. Butlancı arkadaşlar hadi gelin Maçka'da 40 metre yürüyün de göreyim sizi.”

VOLKAN KONAK'IN MEZARINA ZİYARET

Başarır, daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden Volkan Konak’ın mezarını ziyaret etti. Sanatçının mezarına Trabzonspor forması bırakan Başarır, “Trabzon, Maçka deyince, Karadeniz deyince, bu güzel topraklar deyince aklımıza Kuzeyin Oğlu, Volkan Konak geliyor. Bizim için çok kıymetliydi, çok değerliydi. Çok zamansız kaybettik. Unutamıyoruz. Trabzon da unutmuyor, Maçka da unutmuyor, Türkiye de unutmuyor onu. Ablası onu defnettiğimiz gün giydiği formayı bana vermişti. O benim evimde. Ben de bugün onun çok sevdiği bir hediyeyle geldim. Trabzonspor formasıyla geldim. Buraya bir forma bıraktım. O Trabzon'u, Karadeniz'i, Trabzonspor’u çok seviyordu. Trabzonlular da onu çok seviyor. Volkan Konak'ı unutmayacağız” dedi.