CHP'li başkandan '15 Temmuz töreni' resti: 'Atatürk yoksa biz de yokuz!'

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgede yalnızca Türk bayrağına yer verilmesinin istendiğini, Atatürk’ün adının ve hatırasının ise bilinçli şekilde yok sayıldığını belirterek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek resmi törenlere katılmayacağını açıkladı.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

15 Temmuz’un Türkiye’nin kalbine saplanmış kara bir hançer olduğunu belirten Balcı, bu hain darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andığını ifade etti.

Balcı, "Bu olayda dahli, ihmali ve katkısı olan her kim varsa en güçlü şekilde bir kez daha lanetliyorum. Ancak bir hususu da kamuoyuyla açıkça paylaşmak zorundayım, İçişleri Bakanlığı’nın Valiliklere gönderdiği genelgede, 15 Temmuz anma törenlerinde yalnızca Türk bayrağına yer verilmesi istenmiş; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adı ve hatırası adeta yok sayılmıştır. Bu, bir tesadüf değildir. Bu, bilinçli ve sistematik bir hafıza silme girişimidir. Ve ne yazık ki bu girişim, 15 Temmuz’un failleriyle yıllarca kol kola yürüyenlerin zihniyetinin bugünkü devamıdır" değerlendirmesini yaptı.

"BİZ CUMHURİYETİ SOKAKTA BULMADIK"

Törenlere katılmama kararı aldığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

"Atatürk’süz bir tören, Cumhuriyet’siz bir gelecek hayal edenlerin rüyasıdır. Ben bu hayale ortak olmayacağım. Bu yüzden, 15 Temmuz 2025 günü düzenlenecek resmi törenlere katılmayacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm. Çünkü devletten ne istedilerse alan hainlerin hedeflerine ulaşamamasının tek sebebi tanklara göğsünü siper eden halkımızın ve vatansever askerlerimizin cesaretidir, Atatürk’ün açtığı yolda yürüyenlerin direncidir. 15 Temmuz’un karanlığına karşı direnme iradesi, 1919’da Samsun’a ayak basan bir liderin, 1920’de kurulan Gazi Meclis’in ve 1923’te ilan edilen Cumhuriyet’in mirasıdır.

Bu miras yok sayılarak yapılan hiçbir anma, ne milletin vicdanında ne tarihin terazisinde karşılık bulur. Biz bu Cumhuriyet’i sokakta bulmadık. Biz Cumhuriyet’i ne pazarlık masalarında ne gizli anlaşmalarda kurduk. Biz Cumhuriyet’i, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, cephede, Meclis’te, halkın alın teriyle yoktan var ettik. Ve bugün de aynı kararlılıkla, onu savunmaya devam ediyoruz. Atatürk yoksa biz de yokuz."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz genelgesine gelen Atatürk tepkilerine yanıt verdi.

Bakanlık “Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır. İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır" şeklinde açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 15 Temmuz genelgesi sonrasında, ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddia edilmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atmış ve "Bazı kaynaklardan yarın devlet binalarına Atatürk posteri asılmaması sadece Türk bayrağı asılması ile ilgili talimat verildiği bilgisi geldi" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, söz konusu ifadeler hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ vesilesiyle 25 Haziran 2025 tarihli bir genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

Tüm ETKİNLİKLERDE sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen ‘Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır.

İçişleri Bakanlığımızın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne ilişkin her genelgede 'Tüm etkinlerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi' gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç; 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece TÜRK BAYRAĞININ kullanılmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”